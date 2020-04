PTR: Nieuzasadniona preskrypcja chlorochiny i hydroksychlorochiny może spowodować ich brak dla chorych

"Wszyscy pacjenci stosujący chlorochinę i hydroksycholorochinę ze wskazań reumatologicznych powinni je nadal bezwzględnie kontynuować. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie leków może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Aktywna, źle kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje" - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zasad preskrypcji chlorochiny (Arechin) i hydroksychlorochiny (Plaquenil) w schorzeniach reumatologicznych w okresie pandemii COVID-19.

1 kwietnia minister zdrowia wprowadził reglamentację leków, które mogą okazać się przydatne w leczeniu COVID-19. Chodzi o dwa preparaty Arechin i Plaquenil. Celem wprowadzonej regulacji jest zapewnienie tych leków w pierwszej kolejności dla pacjentów z COVID-19 przebywających już w szpitalach lub osób objętych izolacją w warunkach domowych lub w specjalnie przeznaczonych do tego placówkach.

„Leki dostępne będą w dotychczasowej ilości w obrocie detalicznym w aptekach dla pacjentów, ale wyłącznie na określonych zasadach - Arechin wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych na podstawie recepty z 30-proc. odpłatnością, a Plaquenil zgodnie ze wskazaniami określonymi w charakterystyce produktu leczniczego oraz w trybie tzw. refundacji indywidualnej. Równocześnie wprowadzono dla pacjentów uprawnionych do przyjmowania tych leków w innych niż COVID-19 wskazaniach, np. tocznia rumieniowatego lub reumatoidalnego zapalenia stawów ograniczenia ilościowe. Będą oni mogli kupić w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym na 30 dni nie więcej niż 2 opakowania Arechinu albo Plaquenilu (po 30 tabletek) lub 1 opakowanie Plaquenilu (po 60 tabletek)” – informował 1 kwietnia „Puls Farmacji”.

"Wskazania reumatologiczne do stosowania leków Arechin (chlorochina, lek refundowany w Polsce) i Plaquenil (hydroksychlorochina, dostępność ograniczona, lek nierefundowany w Polsce) to różne postacie tocznia rumieniowatego, w tym postać układowa i toczeń rumieniowaty krążkowy oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych i wytycznymi leki stosowane są także do leczenia innych postaci zapaleń stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej, takich jak zespół antyfosfolipidowy, zespół Sjögrena, nieokreślona układowa choroba tkanki łącznej oraz u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. U osób dorosłych znajdują szczególne zastosowanie u kobiet planujących ciążę lub w ciąży" - przypomina Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

W związku z doniesieniami naukowymi sugerującymi skuteczność obu leków w terapii COVID-19, zyskały one nowe, dodatkowe wskazanie: "leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusem typu beta, takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2". W obliczu pandemii w pierwszej kolejności leki zostały więc zabezpieczone dla pacjentów placówek zakaźnych, co spowodowało ich czasowy brak dla innych chorych. PTR oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zaapelowali do resortu zdrowia o rozwiązanie tej sytuacji, czego efektem jest opublikowane 1 kwietnia obwieszczenie. zagwarantować dostęp do terapii dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.

"Minister zdrowia zgodnie z przesłanymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii potwierdził wskazania reumatologiczne do stosowania obu leków. Jednocześnie minister zdrowia ograniczył czasowo ilość obu leków jaka może być wydana pacjentowi na jeden miesiąc. Aktualnie zgodnie z informacją producenta leku, nowa partia leku trafi do hurtowni i aptek od 2 kwietnia 2020 r. Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza e-recepty lub recepty papierowej z odpłatnością refundacyjną 30 proc. i tylko we wskazaniach objętych refundacją. Nieuzasadniona preskrypcja obu leków bez wskazań medycznych ponownie może spowodować ich brak dla chorych. Rekomenduje się, żeby rozpoczęcie terapii ze wskazań reumatologicznych było inicjowane przez specjalistę reumatologa, który określi wskazanie do stosowania leku. W przypadku kontynuacji leczenia i preskrypcji leków ze wskazań reumatologicznych przez lekarzy innej specjalności zaleca się posiadanie informacji od lekarza reumatologa dot. zaleconej terapii wraz z ustalonym dawkowaniem leku" - czytamy w stanowisku.

Specjaliści przypominają, że oba leki należy stosować jedynie w sytuacji istnienia ku temu medycznych wskazać – w przeciwnym razie może dość u pacjenta do bardzo poważnych powikłań zdrowotnych (zwłaszcza jeśli jest obciążony przeciwwskazaniami okulistycznymi, kardiologicznymi lub okulistycznymi do przyjmowania chlorochiny i hydroksychlorochiny.

„Chlorochina w leczeniu COVID-19 w Polsce stosowana jest obecnie w warunkach szpitalnych pod ścisłą kontrolą lekarską. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. „zakazuje się ordynowania w celu wydania w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktów leczniczych, o których mowa w pkt 1, we wskazaniach: leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 oraz we wszystkich wskazaniach, które nie są wymienione w pkt 2 i 3.” Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia są zgodne z ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 1 kwietnia 2020 r., w którym zaznaczono, że w przypadku COVID-19 chlorochina i hydroksychlorochina powinny być stosowane w ramach badań klinicznych, a poza badaniami klinicznymi można je stosować zgodnie z krajowymi protokołami” – podsumowują specjaliści z Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Źródło: PTR