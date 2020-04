PTO: Nie przerywajmy leczenia onkologicznego

Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych jest znacznie wyższa niż z powodu COVID-19. Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać pacjentów przed leczeniem nowotworu – wskazują we wspólnym apelu Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Wraz z rozwojem epidemii COVID-19 eksperci zwracają uwagę, że w grupie osób narażonych na wyższe ryzyko zakażenia oraz ostrzejszy przebieg COVID-19, poza seniorami, są pacjenci o obniżonej odporności – np. ze względu na choroby współistniejące lub trwające leczenie. Chodzi m.in. o pacjentów poddawanych dializoterapii czy terapii onkologicznej.

Rak nadal zabija

Środowisko onkologów apeluje o to, by nie zapominać, że to choroby nowotworowe nadal pozostają główną przyczyną zgonów wśród Polaków.

„Każdego roku w Polsce u ok. 170 tys. osób diagnozuje się nowotwór. Oznacza to, że każdego dnia 300 osób dowiaduje się, że ma nowotworów. Ponad połowie z tych osób (100 tys.) niestety nie udaje się pomóc, między innymi przez zbyt zaawansowaną postać choroby. Wczesne wykrycie nowotworu daje znacznie lepsze rokowanie, dlatego w chorobie nowotworowej czas ma kluczowe znaczeni” – informują Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Zaniechanie, które może drogo kosztować

Biorąc pod uwagę napiętą realne zagrożenie epidemiologiczne oraz poczucie niepokoju odczuwane przez większość społeczeństwa, część pacjentów onkologicznych może z obawy przed koronawirusem SARS-CoV- przerwać leczenie lub zrezygnować z diagnostyki. Taka decyzja może mieć opłakane skutki zdrowotne, szczególnie w przypadku schorzeń nowotworowych, gdzie odpowiednio wczesna diagnoza i szybkie włączenie terapii mają nierzadko kluczowe znaczenie dla rokowania.

„Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała spadek liczby przyjmowanych nowych pacjentów w placówkach onkologicznych. Zdarza się, że pacjenci sami odwołują wizyty z obawy przed zakażeniem w szpitalu. Kiedy pandemia minie, do szpitali onkologicznych trafią pacjenci z rozpoznaniem nowotworu w III i IV stadium zaawansowania – niestety w większości przypadków będzie już za późno. (…) Apelujemy do wszystkich osób, które mają podejrzenie nowotworu, aby nie ekceważyły objawów i jak najszybciej poprosiły o wystawienie karty DiLO oraz zgłosiły się do szpitala onkologicznego. Wczesne wykrycie nowotworu i szybkie podjęcie leczenia dają dużo większe szanse na wyleczenie.” – apelują specjaliści.

Pacjenci onkologiczni nie zostali bez pomocy

Środowisko onkologów podkreśla, że chociaż względy bezpieczeństwa i działania mające na celu ograniczenie transmisji koronawirusa wymusiły na sektorze ochrony zdrowia wiele zmian organizacyjnych, chorzy onkologiczni nie zostali pozostawieni samym sobie. Wstrzymano planowe przyjęcia i część procedur jest przeprowadzona w innym trybie, ale pacjenci nadal mogą liczyć na pomoc. Nie ma więc żadnych powodów, by rezygnowali z diagnostyki i leczenia.

„Szpitale onkologiczne pracują obecnie w ostrym reżimie sanitarnym. We wszystkich placówkach zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku podejrzenia nowotworu istnieje możliwość zdalnego wystawienia karty DiLO przez lekarza POZ, z pominięciem kontaktu bezpośredniego. Lekarz POZ może wystawić e-DiLO na podstawie telekonsultacji. W momencie wystawienia e-DiLO dla pacjenta istotny jest tylko numer karty, który musi znać, aby zarejestrować się w placówce onkologicznej, również zdalnie” – wyjaśniają PTO i PKPO we wspólnym stanowisku.

W połowie marca Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprezentowało wytyczne postępowania dla pacjentów onkologicznych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dotyczą zarówno pacjentów hospitalizowanych, jak również chorych poddawanych leczeniu ambulatoryjnemu. Zaprezentowane wytyczne są wzorowane na tych, jakie kilka dni temu wdrożył Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy. Ze szczegółowymi rekomendacjami oraz informacjami o zmianach w organizacji pracy centrów onkologii można zapoznać się tutaj.