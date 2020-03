Przetoczenia immunoglobulin a pandemia COVID-19 - stanowisko PTN

"W trakcie trwania pandemii COVID-19 leczenie immunoglobulinami powinno być kontynuowane, także u pacjentów eksponowanych na wirusa SARS-COV-2. Wydaje się ono bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem zaostrzenia infekcji koronawirusem" - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, dotyczącym realizacji programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych w czasie pandemii COVID-19.

Pacjenci objęci leczeniem w postaci przetoczeń dożylnych immunoglobulin to chorzy, którzy cierpią na różnego rodzaju neurologiczne choroby zapalne, wywołane procesem autoagresji organizmu. Mogą one przybierać postać ostrą, np. w przebiegu zespołu Guillaina-Barrego lub podczas przełomu miastenicznego, albo przewlekłą. Wszystkie te stany zapalne, ze względu na to, że wiążą się z procesem autoimmunizacji, są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a także życia chorych.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Przetoczenia immunoglobulin a pandemia COVID-19: osiem schorzeń leczonych w programach lekowych

Wydane na czas pandemii COVID-19 przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne wytyczne dotyczą ośmiu schorzeń:

przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej (CIDP), wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN), miastenii (MG) przy jednoczesnym spełnieniu określonych warunków określonych w programie terapeutycznym, zespołów paranowotworowych: zespół miasteniczny Lamberta-Eatona, zapalenie układu limbicznego, polineuropatia ruchowa lub ruchowo-czuciowa z udokumentowaniem wskazanych w programie terapeutycznym badań dodatkowych, miopatii zapalnych: zapalenie skórno-mięśniowe oraz zapalenie wielomięśniowe w przypadku nieskutecznego leczenia kortykosteroidami, zespołu Guillaina-Barrego, choroby Devica (NMO), zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym.

Są one obecnie leczone w ramach programu lekowego, za pomocą przetoczeń dożylnych immunoglobulin.

COVID-19 może zaostrzać procesy autoimmunizacji

Procesy autoimmunizacji organizmu chorego mogą zostać aktywowane w związku z infekcją bakteryjną lub wirusową. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, informuje, że u chorych objętych leczeniem immunoglobulinami potencjalne zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 może okazać się szczególnie niebezpieczne.

"Infekcja u osób cierpiących na autoimmunologiczne choroby układu nerwowego stwarza ryzyko rozwoju powikłań, także odległych. Ta grupa schorzeń powstaje właśnie po ekspozycji na wirusa lub bakterię, z wytworzeniem się mechanizmu mimikry immunologicznej. Dotyczy to zarówno pacjentów cierpiących na neurologiczne zapalenia ostre, jaki i na przewlekłe, np. przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną. Takie powikłania w tej grupie chorych są bardzo niebezpieczne, mogą prowadzić do znacznego uszczerbku na zdrowiu, a nawet do kalectwa" - wyjaśnił prof. Konrad Rejdak.

Leczenie immunoglobulinami nie wiąże się z ryzykiem zaostrzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2

Obecnie w Polsce pacjenci cierpiący na neurologiczne choroby zapalne to grupa kilku tysięcy chorych. Są oni leczeni w 83 ośrodkach w kraju. Przetoczenia immunoglobulin to często jedyne skuteczne leczenie, które pozwala zatrzymać rozwój choroby, a także chroni pacjenta przed ciężkim kalectwem. Wlewy muszą być podawane cyklicznie na oddziałach szpitalnych. W zaleceniach PTN czytamy, że w trakcie trwania pandemii COVID-19 leczenie immunoglobulinami powinno być kontynuowane, także u pacjentów eksponowanych na wirusa SARS-CoV-2.

"Leczenie immunoglobulinami we wskazaniach chorób autoimmunologicznych układu nerwowego u pacjentów eksponowanych na wirusa SARS-CoV-2 wydaje się bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem zaostrzenia infekcji koronawirusem" - czytamy na stronie Towarzystwa.

"Pacjenci cierpiący na autoimmunologiczne choroby układu nerwowego to grupa chorych, dla których COVID-19 wydaje się szczególnym zagrożeniem. Polskie Towarzystwo Neurologiczne nie widzi jednak konieczności zaprzestania leczenia u tych chorych w obecnej sytuacji epidemicznej, a także u chorych eksponowanych na zakażenie SARS-CoV-2. Zalecamy kontynuowanie terapii u pacjentów, których choroby zostały włączone do programów lekowych, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności" - dodaje prof. Konrad Rejdak.

Leczenie immunoglobulinami bliżej miejsca zamieszkania

Prof. Rejdak poinformował, że polskie Towarzystwo Neurologiczne chce podjąć działania, które pozwolą na zwiększenie dostępu do leczenia przetoczeniami dożylnymi immunoglobulin w całym kraju na czas pandemii.

"PTN wystąpi do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o umożliwienie leczenia immunoglobulinami poza 83 ośrodkami wyznaczonymi w programie lekowym, w placówce, do której trafi pacjent z ostrymi objawami. Takie działanie zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo chorych poprzez zniesienie konieczności przewożenia chorych pomiędzy szpitalami" - powiedział prof. Rejdak.

Szczegółowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego znaleźć można na stronie internetowej Towarzystwa.