Projekt ustawy o badaniach klinicznych przekazany ministrowi zdrowia. Co zawiera?

EVALI – nowa choroba płuc związana z e-papierosami

EVALI (e-cigarette, or vaping, product use - associated lung injury) to nowa jednostka chorobowa, która jest związana z używaniem e-papierosów. Dotyczy ona zwłaszcza młodzieży, która intensywnie "wapuje". W Polsce już odnotowano pierwsze przypadki tej choroby.