Projekt naukowców z UMW dotyczący zastosowania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 otrzymał rekomendację ABM

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Grzegorza Mazura przygotowali projekt, który dotyczy zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem. W ramach tak zwanej szybkiej ścieżki został on wybrany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt zakłada, że osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa. Pobranie osocza od takiej osoby i przetoczenie jej choremu zmagającemu się z chorobą może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

Zobacz więcej prof. dr hab. Grzegorz Mazur z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. iStock

Celem projektu jest przede wszystkim ocena różnicy w odpowiedzi serologicznej między ozdrowieńcami, którzy przebyli zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo, a ozdrowieńcami z objawami klinicznymi COVID-19. Ponadto, badacze ocenią wpływ poziomu przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo i skuteczność terapii w polskiej populacji.

"To bardzo bezpieczna procedura" - podkreśla prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

COVID-19: kto może zgłosić się do projektu badań klinicznych naukowców z UMW

Do projektu mogą się zgłosić nie tylko osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale też te, które - na podstawie objawów - podejrzewają, że przeszły infekcję. W ramach przygotowania do badania przeprowadzone zostaną odpowiednie testy, które te podejrzenia zweryfikują.

Ilość osocza pobranego od jednej osoby pozwoli na przygotowanie 2-3 porcji, które mogą zostać podane 2-3 chorym lub też zastosowane w odstępstwie kilku dni u jednego chorego.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób. Przez najbliższe 18 miesięcy realizować go będzie zespół badawczy w składzie: prof. Grzegorz Mazur - kierownik projektu, dr hab. Aleksandra Butrym prof. nadzw., dr Siddarth Agrawal, dr Aleksander Dybko, dr Katarzyna Skowrońska Dzierzba przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (dyrektor Krzysztof Dworak, dr Małgorzata Szymczyk-Nużka, zastępca dyrektora RCKiK ds. medycznych) oraz jednoimiennymi oddziałami chorób zakaźnych na terenie Dolnego Śląska, w tym oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona oraz Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii kierowaną przez dr. hab. Waldemara Goździka, prof. nadzw.

Pierwsze pobranie osocza od osoby wyleczonej zaplanowano na 24 kwietnia 2020 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych w wysokości 3 mln zł. Został on wybrany w ramach szybkiej ścieżki, wpierającej opracowanie skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa SARS-CoV-2.

Nawet 50 milionów złotych na walkę z koronawirusem

Do Agencji Badań Medycznych spływają kolejne pomysły naukowców dotyczące szybkich testów, terapii i szczepionki przeciwko koronawirusowi. Każdy wniosek ma szansę na dofinansowanie nawet do 5 milionów zł. Na wsparcie badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19 ABM przeznaczy nawet 50 milionów zł, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, to budżet ten zostanie zwiększony.

Dotychczas, w ramach tzw. szybkiej ścieżki, ukierunkowanej na przeciwdziałanie COVID-19, prezes ABM wydał pozytywną rekomendację dla projektów przygotowanych przez zespół naukowców pod kierownictwem dr n. med. Hanny Czajki oraz przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zespół naukowców z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Szpitala św. Ludwika i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Bielańskiego i Szpitala Praskiego w Warszawie, pod kierownictwem dr n. med. Hanny Czajki zbada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Celem badania zaproponowanego przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Moniuszki, jest natomiast opracowanie szybkiego testu diagnostycznego umożliwiającego identyfikację osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Test diagnostyczny przygotowany zostanie w postaci aplikacji wspierającej decyzje, przeznaczonej do użytku dla lekarzy zajmujących się pacjentami z COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Agencji Badań Medycznych.