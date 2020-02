Program "Oblicza Medycyny": Zbyt niski wzrost może wymagać leczenia [WIDEO]

Niskorosłość rozpoznaje się, gdy wysokość ciała dziecka - sprawdzana na siatce centylowej - znajduje się poniżej 3 centyla. „Ważna jest czujność rodziców oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, by w porę wychwycić problem. Najlepszym sposobem są wykonywane przy okazji okresowych badań profilaktycznych regularne pomiary wysokości ciała i nanoszenie wyników na siatkę centylową” — mówi prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Z powodu zbyt niskiego wzrostu częściej szukają porady chłopcy niż dziewczynki, choć niskorosłość występuje z podobną częstością u obu płci. Najprostszym, a jednocześnie skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku niskorosłości są okresowe pomiary wysokości ciała. „Sumienność w tym zakresie jest bardzo ważna, bo cykliczne pomiary pokazują zmiany tempa wzrastania i przynoszą więcej informacji, niż pojedyncze, punktowe pomiary” – podkreśla prof. Mieczysław Szalecki, który był gościem programu „Oblicza Medycyny”.

Przyczyny niskorosłości u dzieci

Najczęstszą przyczyną niskorosłości w krajach wysoko uprzemysłowionych, do których zalicza się Polska, jest konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania. W efekcie dziecko rośnie wolniej, ale dłużej i docelowo jego wysokość jest zbliżona do normy.

Przyczyną niskorosłości mogą być jednak przewlekłe choroby, np.

celiakia,

choroby zapalne jelit,

przewlekłe choroby nerek i innych narządów.

Wzrost upośledzają niektóre leki, szczególnie glikokortykosteroidy. Podaje się je często np. w młodzieńczym zapaleniu stawów, zespole nerczycowym, alergiach i wielu innych chorobach.

Poza tym pod uwagę należy wziąć przyczyny endokrynne, np.

niedoczynność tarczycy,

niedobór hormonu wzrostu będący następstwem somatotropinowej niedoczynności przysadki.

Obserwacji wymagają dzieci, które podczas ciąży matki doświadczyły upośledzonego wzrastania, czyli hipotrofii wewnątrzmacicznej. U około 10-15 proc. spośród tych dzieci nie występuje zjawisko przyspieszonego wzrastania po urodzeniu. Dlatego gdy ok. 4. roku życia dzieci z takim wywiadem są poniżej 3 centyla pod względem wzrostu, to powinny być kierowane do poradni endokrynologicznej.

Diagnostyka niskorosłości

Diagnostykę niskorosłości zaczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu, także rodzinnego, określenia dojrzałości płciowej dziecka oraz wieku kostnego na podstawie RTG śródręcza ręki niedominującej.

„Z diagnostyką nie należy zwlekać. Czas na leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu jest bowiem ograniczony. Przyjmuje się, że dziecko rośnie stosunkowo szybko do osiągnięcia określonego wieku kostnego. W przypadku dziewcząt jest to wiek kostny ok. 14 lat, a w przypadku chłopców 16 lat. Po zamknięciu stref wzrastania kości długich kończyn niewiele można już zrobić” — zaznacza prof. Mieczysław Szalecki.

