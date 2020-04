Program "Oblicza Medycyny". Zawał jest równie groźny dla kobiet [WIDEO]

Czy dzięki parasolowi ochronnemu hormonów płciowych kobiety są mniej podatne na choroby układu krążenia? „To duże uproszczenie. Choroby serca są równie groźne dla kobiet, jak i mężczyzn. Choć faktem jest, że problemy natury kardiologicznej zaczynają się u pań mniej więcej dekadę później” – mówi lek. Karolina Kupczyńska, specjalista kardiolog, sekretarz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Kobiety chorują „na serce” nieco inaczej niż mężczyźni. Wynika to m.in. z różnic anatomicznych. „Tętnice wieńcowe u kobiet są bardziej kręte, mają mniejszą średnicę, co może komplikować przebieg niektórych schorzeń. Z drugiej jednak strony estrogeny mają ochronne działanie na naczynia krwionośne u pań. Dzięki aktywności tych hormonów płciowych w ścianie tętnic wieńcowych uwalniany jest tlenek azotu. Działa on relaksacyjnie na mięśniówkę tętnic, obniżając ciśnienie. Estrogeny poprawiają także elastyczność tętnic” – wyjaśnia lek. Karolina Kupczyńska w programie „Oblicza Medycyny”.

Protekcyjne działanie estrogenów ustaje w okresie menopauzy lub u młodszych kobiet, które z przyczyn zdrowotnych mają usunięte jajniki lub dochodzi do przedwczesnego wygaszania ich czynności.

„Mówiąc o ryzyku chorób sercowo-naczyniowych trzeba powiedzieć, że nie jest ono mniejsze, niż u mężczyzn, tyle że jest opóźnione o ok. 10 lat” - wyjaśnia specjalistka.

Powszechne przekonanie, że choroby serca to domena mężczyzn sprawia, że kobiety często bagatelizują problemy związane z układem krążenia. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że np. objawy zawału u kobiet bywają nietypowe.

„O zawale serca u kobiet nie zawsze musi świadczyć silny ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku z promieniowaniem do ramion lub żuchwy. Bywa, że dolegliwości ograniczają się do niecharakterystycznego dyskomfortu w tej okolicy ciała. Ból może objąć także szyję, górną część pleców. Może temu towarzyszyć nadmierna potliwość, duszność, zmęczenie. Dolegliwości te bywają zrzucane na karb objawów menopauzy, co niekiedy znacznie odsuwa w czasie szukanie pomocy medycznej i niekorzystnie wpływa na rokowanie” – podkreśla lek. Karolina Kupczyńska.

Co kobiety mogą zrobić, by zmniejszyć ryzyko chorób serca? Jakich zaleceń dietetycznych powinny przestrzegać? Więcej w programie „Oblicza Medycyny”.