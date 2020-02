Program "Oblicza Medycyny": Zapalenie mięśnia sercowego może rozwinąć się po infekcji dróg oddechowych [WIDEO]

Zapalenie mięśnia sercowego dotyka najczęściej dzieci i młodych dorosłych. Przebieg choroby może być bardzo różny: od skąpoobjawowego po manifestujący się silnym bólem w klatce piersiowej, dusznością i szybko narastającą niewydolnością serca.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zapalenie mięśnia sercowego często pozostaje nierozpoznane. Wynika to m.in. z faktu, że przebieg choroby charakteryzuje się dużą zmiennością kliniczną. Jakie zatem sygnały alarmowe mogą sugerować, że pacjent boryka się z zapaleniem mięśnia sercowego?

„Chorobie często towarzyszy infekcja dróg oddechowych, układu moczowego. Pacjent może skarżyć się na bóle w klatce piersiowej, które mają jednak bardzo zróżnicowany charakter, np. kłujący. Dolegliwości mogą przypominać także bóle dławicowe. Niekiedy towarzyszy im duszność, uczucie kołatania serca, uczucie niepokoju. W sytuacji, gdy choroba ma ciężki przebieg, mogą pojawić się objawy niewydolności serca: obrzęki kończyn dolnych, wodobrzusze, duża męczliwość, co – biorąc pod uwagę, że zapalenie mięśnia sercowego dotyczy głównie osób młodych – daje się łatwo zauważyć” – mówi dr n. med. Krzysztof Ozierański z I Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który był gościem programu „Oblicza Medycyny”.

Diagnostyka zapalenia mięśnia sercowego nie jest łatwa

Zapalenie mięśnia sercowego to schorzenie, które najczęściej dotyka dzieci i młodych dorosłych. Co więcej, trzy czwarte przypadków dotyczy mężczyzn. Lekarza mogą zaalarmować nieprawidłowości wykryte w EKG. Z kolei odchylenia od normy wykryte w badaniach krwi (np. podwyższone troponiny, OB, CRP czy leukocytoza) mogą towarzyszyć innym stanom chorobowym. Natomiast w badaniu echokardiograficznym serca doświadczony diagnosta jest w stanie dostrzec subkliniczne nieprawidłowości, które towarzyszą procesowi zapalnemu. Z kolei w obrazie rezonansu magnetycznego można stwierdzić obecność obrzęku mięśnia sercowego.

Jednak diagnozę: „zapalenie mięśnia sercowego” można postawić tylko wtedy, gdy potwierdzenie uzyska się w wyniku biopsji mięśnia sercowego. To badanie nie jest powszechnie dostępne. By to zmienić, zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, rozpoczął w 2019 roku program szerokiej diagnostyki pacjentów z kardiomiopatiami, szczególnie chorych z podejrzeniem kardiomiopatii zapalnej. To efekt m.in. współpracy naukowej z Uniwersytetem w Padwie (Włochy) oraz Uniwersytetem w Tuebingen (Niemcy). Więcej w programie „Oblicza Medycyny”.