Program "Oblicza Medycyny". Przepukliny nie należy bagatelizować – powikłania mogą być groźne [WIDEO]

Do przepukliny może dość w wielu częściach ciała. Najczęstsze są przepukliny brzuszne, a wśród nich przepuklina pachwinowa. Jak się one objawiają, w jaki sposób nowocześnie się je leczy – mówi gość „Oblicz Medycyny” lek. Robert Balawender, chirurg z krakowskiego Szpitala na Klinach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Jedna czwarta populacji światowej będzie miała, ma lub miała jakąś przepuklinę, a więc nie jest to rzadki problem. W przypadku niewielkich przepuklin pachwinowych można poczekać z interwencją. Generalnie jednak zachęcamy chorych do planowego leczenia operacyjnego, ze względu na powikłania, które mogą się pojawić w związku z nieleczoną przepukliną” – wyjaśnia lek. Robert Balawender.

Zabieg chirurgiczny to jedyna metoda leczenia przepukliny, ale są już dostępne metody małoinwazyjne.

„Gdy zaczynałem swoją pracę jako chirurg, pacjent był przygotowywany do zabiegu w warunkach szpitalnych, czasami przez kilka dni, a po zabiegu operacyjnym pozostawał w szpitalu nawet tydzień. Obecnie chory przygotowywany jest do zabiegu w warunkach ambulatoryjnych, operowany jest w dniu przyjęcia, w przypadku przepuklin pachwinowych, wychodzi do domu w tym samym dniu lub w następnym” – mówi gość „Oblicz Medycyny”.

Pozostałe odcinki programu "Oblicza Medycyny" są dostępne tutaj.