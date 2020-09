Program „Oblicza Medycyny”. Prof. Rutkowski o wyzwaniach w terapii zaawansowanego czerniaka

Gościem w kolejnym odcinku programu „Oblicza Medycyny” będzie prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, z którym porozmawiamy o tym, co ma do zaoferowania system ochrony zdrowia pacjentom z nieoperacyjnym oraz przerzutowym czerniakiem.

Każdego roku czerniaka diagnozuje się w Polsce u około 4 tysięcy osób. Wczesna diagnostyka jest w przypadku tego nowotworu kluczowa, ale niestety nadal pozostaje liczna grupa chorych, u których rozpoznanie stawiane jest już w zaawansowanym stadium rozwoju czerniaka.

Co ma do zaoferowania specjalista pacjentowi, u którego występują już przerzuty, a nie może on być leczony operacyjnie? Ostatnie lata to przełom w leczeniu zaawansowanego czerniaka. W wachlarzu opcji terapeutycznych, dostępnych m.in. w ramach programów lekowych, pojawiają się nowe cząsteczki, czego przykładem są inhibitory BRAF i MEK.

W najnowszym odcinku „Oblicz Medycyny” zapytamy prof. Piotra Rutkowskiego o skuteczność oraz bezpieczeństwo tej nowoczesnej terapii. Ekspert wyjaśni także w jaki sposób zmieniła się dostępność do leczenia w wyniku opublikowania najnowszej, wrześniowej listy refundacyjnej.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski jest kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Wywiad poprowadzi red. Emilia Grzela. Odcinek zostanie opublikowany 22 września. Zapraszamy!

