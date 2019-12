Program "Oblicza Medycyny". Histerektomia powinna być ostatecznością [WIDEO]

Histerektomia, czyli usunięcie macicy, jest najczęstszą po cięciu cesarskim operacją stosowaną w ginekologii i położnictwie. Wykonywana jest przeważnie z powodu mięśniaków macicy. Pacjentki ze wskazaniem do histerektomii nie są świadome, że wycięcie macicy to tylko jedna z możliwości – często ta najgorsza. Metoda ta powinna być ostatecznością. Dlaczego więc w praktyce nierzadko niepotrzebnie dochodzi do tej operacji?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Głównym powodem jest tradycja i sposób kształcenia młodych lekarzy. Kiedyś możliwości interwencji były mocno ograniczone. I wszelkie problemy z macicą, czy to związane z mięśniakami, czy zbyt silnym krwawieniem, obniżeniem i wypadaniem macicy, leczono przez usunięcie narządu, bo nie było innych możliwości” - mówi dr n. med. Paweł Szymanowski ginekologa z krakowskiego Szpitala na Klinach, kierownik mieszczącej się tam Kliniki Ginekologii i Uroginekologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Do tego histerektomia jest lepiej wyceniana niż operacje naprawcze. I nie jest to wyłącznie problem polskiego systemu ochrony zdrowia.

W Polsce wykonuje się ok. 40-50 tys. histerektomii rocznie. Według raportu Instytutu Kocha, tylko 10 proc. takich operacji jest wykonywanych z przyczyn onkologicznych. Pozostałe 90 proc. przeprowadza się z innych powodów. Tymczasem proporcja powinna być odwrotna.

„Aż 30 proc. histerektomii wykonuje się z powodów uroginekologicznych, czyli obniżenia i wypadania narządów rodnych, co absolutnie nie jest wskazaniem do takiej operacji. Usunięcie macicy w tych przypadkach nie jest żadnym wskazaniem, ponieważ nie jest to leczenie przyczynowe” – komentuje dr Szymanowski.

Pozostałe odcinki programu "Oblicza Medycyny" są dostępne tutaj.