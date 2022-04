Prof. Witt o COVID-19: oficjalne dane są całkowicie niewiarygodne

Dr Gałązka-Sobotka: jakości nie wolno ograniczać do szpitali

Jeżeli chcemy dobrej jakościowo opieki medycznej, to nie możemy skupiać się jedynie na szpitalnictwie. To w POZ-ach zaczyna się droga pacjenta, i to tam każdego roku pomocy szuka najwięcej osób – przekonuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Jak podkreśla, jakość w fundamencie ochrony zdrowia, jakim są POZ-y, należy budować poprzez faktyczne stosowanie EBM, wdrażanie nowych technologii, analizowanie danych medycznych i wprowadzenie finansowania za wyniki leczenia.