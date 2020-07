Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta o roli terapii hormonalnej w łagodzeniu dolegliwości w przebiegu menopauzy

Znaczenie rozwoju medycyny personalizowanej i innowacyjnych terapii lekowych

Dynamiczny rozwój nowego podejścia terapeutycznego, jakim jest medycyna personalizowana, to efekt ogromnego postępu w zakresie badań nad genetyką człowieka, który dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Czy medycyna precyzyjna jest przyszłością w walce z licznymi schorzeniami? Jakie sukcesy z jej pomocą udało się odnieść w walce z rakiem płuca i czerniakiem? Jak wygląda w Polsce dostęp do leczenia personalizowanego? I jakie zmiany systemowe są konieczne, by ten kierunek leczenia prężnie się rozwijał? – to tylko wybrane zagadnienia, które poruszono podczas debaty, odbywającej się w trakcie konferencji „Polityka lekowa”, organizowanej przez „Puls Medycyny” już po raz 9.