Prof. Szaflik: Koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik ostrzega, że koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy. W związku z tym apeluje do personelu medycznego, aby nosił okulary ochronne.

Koronawirusem można zarazić się np. poprzez potarcie oka - ostrzega prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, specjalista chorób oczu, szef Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” i Centrum Jaskry w Warszawie.

"Jeśli na dłoni znajdują się wirusy, potarcie czy dotknięcie oka może spowodować ich wprowadzenie do organizmu i infekcję. Oczy są bowiem połączone z nosem kanałami łzowymi, więc zainfekowane łzy mogą dotrzeć do nosa - a nos (i usta) to z kolei wrota zakażenia dla koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19. Tą drogą wirus dostaje się do płuc, gdzie przede wszystkim wywołuje infekcję. Dlatego bezwzględnie unikajmy dotykania oczu, nosa i ust oraz często myjmy lub odkażajmy dłonie" - apeluje prof. Szaflik.

"Chcę podkreślić, że ochrona oczu jest szczególnie ważna w przypadku personelu medycznego, stykającego się z chorymi. Przecież maseczki sanitarne chronią jedynie usta i nos! Elementem zabezpieczenia personelu medycznego powinny być także okulary czy gogle ochronne. Odpowiednie będą też tzw. przyłbice ochronne. Przypadki wniknięcia koronawirusa do organizmu drogą oczną miały już miejsce. Jeden z wybitnych chińskich specjalistów chorób płuc, który walczył z epidemią w Wuhanie, przekonuje, że właśnie w ten sposób zaraził się wirusem. Dochował on bowiem wszelkich środków bezpieczeństwa, ale nie nosił okularów ochronnych. Przyłączam się do jego apelu" - komentuje prof. Jerzy Szaflik.

