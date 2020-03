Prof. Krzysztof Simon: Trudno przewidzieć dalszy przebieg epidemii COVID-19

Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów; można za to wskazać kilka modeli takiego rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Podczas spotkania z mediami 30 marca prof. Krzysztof Simon podkreślił, że wypowiada się jako ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Odniósł się do zakazu wydawania samodzielnych opinii dotyczących zwalczania koronawirusa przez konsultantów wojewódzkich – sformułowanego w piśmie Ministerstwa Zdrowia przesłanego do konsultantów krajowych 20 marca. Profesor określił się jako „propaństwowiec”, ale dodał: „Uważam jednak, że to pismo (…) narusza moje podstawowe prawa do wypowiadania się, moją wiedzę i wykształcenie".

W komentarzu udzielanym dziennikarzom podkreślił, że póki co każda próba przewidzenia tego jak rozwinie się epidemia COVID-19 to „wróżenie z fusów”.

"Nie wiemy jak to będzie przebiegało, chcę przy tym zwrócić uwagę, że żyjemy w klimacie umiarkowanym, gdzie tego rodzaju infekcje przebiegają masowo w okresie zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym, wówczas jest szczyt zachorowań i w przypadku tego koronawirusa mamy do czynienia z taką sytuacją" - powiedział profesor.

Zwrócił przy tym uwagę, że nowy koronawirus nie jest obecnie jedyną przyczyną zapalenia płuc. Groźne w tym kontekście są m.i.n grypa oraz inne wirusy, które wywołują choroby o podobnym przebiegu co COVID-19.

Prof. Krzysztof Simon przedstawił kilka możliwych modeli przebiegu epidemii.

"Może być tak, że wirus gwałtownie zmieni swój charakter i przestanie się pojawiać, tak jak było w przypadku SARS. Może też tlić się na niewielkim obszarze jak MERS w rejonie Półwyspu Arabskiego. Może też pozostać w naszym środowisku na zawsze, niemniej jednak w tym przypadku musi przechorować pewna grupa ludzi i pojawi się wówczas środowiskowa odporność – ludzie przestaną transmitować wirusa. W tym ostatnim modelu wirus przestaje się szerzyć populacyjni i ryzyko zakażenia gwałtownie spada" - wyjaśnił.

Zdaniem prof. Simona wirus może przetrwać w niektórych populacjach, podobnie jak część szczepów grypy.

"Będzie się szerzył wówczas w niewielkim procencie pacjentów, aż do wynalezienia szczepionki" - mówił lekarz.

Profesor pytany był również o ciężkie przypadki COVID-19 u młodych ludzi – w opinii publicznej utrwalił się pogląd, że choroba jest zjadliwa wyłącznie dla seniorów.

"Analizując takie przypadku trzeba wziąć pod uwagę, że w każdej populacji są osoby, u których są niezdiagnozowane schorzeń, mają na przykład astmę lub niedobory odporności. Praktycznie rzecz biorąc zdrowa, silna osoba ma znikome szanse na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem" - powiedział.

We wrocławskim szpitalu stosowane są trzy terapie leczenia COVID-19, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, po obserwacjach w Chinach i we Włoszech. To różne kombinacje leków przeciwwirusowych.

Profesor skomentował stan zaopatrzeniem jego placówki w materiały, m.in. ochronny osobistej. Mówił, że do niedawna w szpitalu brakował właściwie wszystkiego i groziło to przerwaniem opieki lekarsko-pielęgniarskie.

"Było to doraźnie łatane przez pomoc wojewody, marszałka i osób prywatnych, jakoś udało się nam przetrwać. W tej chwili napływ materiałów jest lepszy i to się poprawia. Problem jest z maskami wyższej jakości i z bardzo dobrymi strojami ochronnymi" - powiedział.

Prof. Simon podkreślił, że reakcja władz państwowych w walce z epidemią, w tym wprowadzone ograniczenia, jest słuszna, choć "te ograniczenia można było wprowadzić szybciej".

