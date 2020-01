Prof. Piotr Kaliciński: Nasze koncerty jazzowe promują ideę transplantacji

"Idea powstania Dziecięcego Centrum Transplantacji narodziła się ponad 10 lat temu, jako pomysł na integrację wielospecjalistycznej opieki wokół najmłodszych pacjentów wzorem najlepszych światowych ośrodków przeszczepiania" - mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Rozmawiamy z nim o historii rozwoju transplantologii w CZD, a także o tegorocznym charytatywnym koncercie jazzowym, którego jest organizatorem.

26 stycznia 2020 r. już po raz czwarty odbędzie się koncert jazzowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na Dziecięce Centrum Transplantacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Skąd wziął się pomysł na takie muzyczne wydarzenie?

Jestem fanem jazzu od zawsze, jednak przez wiele lat miałem zbyt mało czasu, by tę pasję przekuć w coś wymiernego. Pomysł pojawił się kilka lat temu, gdy przekonałem się, że można znaleźć godzinę raz na dwa tygodnie, żeby gdzieś pójść i posłuchać dobrej muzyki. Wróciłem do mojego hobby, do środowiska muzyków, spośród których mam przyjemność znać wielu wspaniałych artystów. W efekcie od czterech lat przygotowujemy wspólnie koncerty charytatywne, promujące ideę transplantacji, z których dochód jest przeznaczany dla Dziecięcego Centrum Transplantacji. Nasze koncerty jazzowe są połączeniem pięknego z pożytecznym.

Każdy koncert to nie lada gratka dla melomanów. Kogo będzie można posłuchać w tym roku?

Tegoroczny koncert w jakimś sensie łączy osoba Tomasza Stańki. A to dlatego, że zaszczycą nas swoją obecnością muzycy z Marcin Wasilewski Trio - zespołu, który przez ponad 20 lat grał z mistrzem Stańko. Jako samodzielne trio jest obecnie najbardziej "eksportowym" zespołem z Polski znanym i koncertującym na całym świecie. Wystąpią także Piotr Schmidt Quartet wraz z Wojciechem Niedzielą na fortepianie z kompozycjami, które są hołdem dla Tomasza Stańki. Pojawi się także grupa SKICKI-SKIUK. To młodzi, ale już znani i doceniani artyści, których muzyka to bardzo energetyczny jazz-rock. Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego oraz licytacja fotografii i plakatów. Zapewniam, że każdy z tych występów będzie niepowtarzalnym wydarzeniem artystycznym. Koncert odbędzie się w Starym Młynie Hotelu Boss w Warszawie-Miedzeszyn. Data jest nieprzypadkowa, bo 26 stycznia świętujemy w Polsce Dzień Transplantacji. Bilety, w cenie 130 zł, są jeszcze dostępne, choć ich pula kurczy się z dnia na dzień. Można je nabyć w Internecie.

Co udało się kupić ze środków pozyskanych w trakcie trzech poprzednich koncertów

Każdy koncert pozwala nam zgromadzić kwotę 50-70 tys. zł. Z pozyskanych środków zakupiliśmy dotychczas m. in. pompy infuzyjne do wlewów dożylnych, termometry elektroniczne, specjalistyczne łóżka szpitalne, monitory czynności życiowych, materace do łóżek szpitalnych, fotele i łóżka oraz wyposażenie kuchni i łazienki dla rodziców przebywających z dziećmi w szpitalu. Wyposażenie Dziecięcego Centrum powiększyło się także o specjalne lodówki do przechowywania i transportu narządów do przeszczepienia, głowicę USG Doppler do badań przepływu krwi w narządach przeszczepionych i wiele innych rzeczy.

Dziecięce Centrum Transplantacji to jedyne takie miejsce w Polsce. Jak zrodziła się idea, by powstało?

Historia rozwoju transplantologii w Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczęła się ponad 35 lat temu. Pierwsze przeszczepienie nerki w naszym szpitalu miało miejsce w 1984 roku. Od tamtej pory CZD stało się jedynym dziecięcym i jednym z wiodących ośrodków transplantacyjnych w Polsce oraz jednym z największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie, z dorobkiem ponad 1800 wykonanych transplantacji nerek, wątroby, jelita i serca. Obecnie wykonuje między 70 a 90 przeszczepień narządów rocznie. Jest to dorobek wieloletniej współpracy wielu klinik CZD, oddziałów i zakładów Instytutu, bez których realizacja programu transplantacyjnego nie byłaby możliwa. Idea powstania Dziecięcego Centrum Transplantacji narodziła się ponad 10 lat temu, jako pomysł na integrację wielospecjalistycznej opieki wokół pacjentów wzorem najlepszych światowych ośrodków przeszczepiania, jak King’s College Hospital w Londynie czy Children’s Hospital w Pittsburgu. Projekt zakładał objęcie kompleksową opieką wszystkich dzieci zakwalifikowanych do lub po przebytym przeszczepieniu narządu, z personelem wielospecjalistycznym, zapewniającym diagnostykę i leczenie o odpowiednim standardzie pacjenta szczególnego, jakim jest dziecko przed i po transplantacji. Uruchomienie Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w 2010 roku umożliwiło realizację idei utworzenia DCT, jego budowę i wyposażenie, co miało miejsce w latach 2011-2015. Powstał kompleks złożony z 3 niezależnych części: 20-łóżkowy Oddział Transplantacji Narządów, 6-stanowiskowy Oddział Intensywnej Terapii Transplantacyjnej oraz Poradnia Transplantacji i Chorób Wątroby z 3 gabinetami lekarskimi. Otwarcie Dziecięcego Centrum Transplantacji pozwoliło nie tylko na poprawę warunków leczenia, ale umożliwia dalszą poprawę wyników transplantacji u dzieci oraz stopniowe wdrażanie rzadkich procedur transplantacyjnych, jakimi są przeszczepienia jelita oraz przeszczepy wielonarządowe.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński kieruje Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W 1990 r. wraz z zespołem dokonał pierwszego przeszczepu wątroby u dziecka. Ma na swoim koncie także pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy (1999 r.), pierwsze jednoczasowe przeszczepienie wątroby i nerki (2001 r.), pierwszą transplantację wątroby i jelita (2002 r.).