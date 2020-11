Prof. Monika Płatek: Orzeczenie TK pozbawia kobiety człowieczeństwa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę płodu jest niezgodna z Konstytucją. O skomentowanie tej decyzji poprosiliśmy dr hab. n. praw. Monikę Płatek, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego.

Orzeczenie TK pozbawia kobiety człowieczeństwa, bo odbiera im prawo do samodzielnego podejmowania rozumnych, trudnych wyborów i decyzji. Odbiera im wolność, obdziera z godności. To także decyzja, która w sposób dramatyczny zmienia definicję człowieka. Człowiekiem przestaje być kobieta, a staje się nim zarodek w jajowodzie, nawet zanim dojdzie do zagnieżdżenia się w macicy i rozwoju ciąży. To podejście niezgodne z wiedzą naukową. Zakłada zakaz terminacji ciąży w okresie prenatalnym. Z chwilą urodzenia zainteresowanie zdrowiem i losem kobiety oraz dziecka się kończy.

Przywołany w decyzji art. 38 Konstytucji stanowi ochronę życia. Nie stanowi ochrony życia od poczęcia. Przesłanka dotycząca wad letalnych płodu nie jest przesłanką eugeniczną. Zarodek nie jest dzieckiem. Używany język jest celowo perswazyjny i fałszujący rzeczywistość.

Ta decyzja prowadzi do zgody, by z racji zajścia w ciążę kobieta doznawała nieludzkiego, poniżającego traktowania, także tortur. Jest to sprzeczne z artykułem 40. Konstytucji. Zgodne z praktykami, jakich władza ta wobec kobiet się dopuszcza. To są te kwestie, które dotyczą bezpośrednio samych kobiet.

W sferze praw człowieka retroaktywność jest zabroniona. Innymi słowy nie można odbierać przyznanych praw.

Mówimy wciąż o aborcji, zapominając, że to tylko jeden z elementów praw reprodukcyjnych. Te z kolei są podstawowym prawem człowieka. To są te prawa, które władza ma obowiązek respektować i nie może ich odbierać. Orzeczenie TK uderza więc nie tylko w konkretne jednostki, ale także w pewien porządek cywilizacyjny UE i Rady Europy.

Mimo że orzeczenie TK nie ma jeszcze mocy prawnej, ma moc faktyczną. Działa efekt mrożący. Szpitale odmawiają wykonania procedur terminacji ciąży, nawet tych wcześniej zaplanowanych. Oficjalnie dyrekcja nie chce narażać siebie ani swoich lekarzy na to, że będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej i skazywani na 3 lata pozbawienia wolności w sytuacji, gdy nikt nie wie, kiedy orzeczenie TK zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jednak działanie szpitali odmawiające zabiegów terminacji ciąży łamie obowiązujące prawo. Opublikowanie bowiem powinno nastąpić niezwłocznie.

Niestety lekceważenie praw kobiet i płodów, ich życia, zdrowia miało miejsce i wcześniej. W warszawskim szpitalu Bielańskim medycyna prenatalna była rozwinięta na najwyższym poziomie. Nie trzeba było wyroku TK, by to zniszczyć. Wystarczyło stworzyć atmosferę nagonki na lekarzy, przyzwolenia na lekceważenie praw kobiet, zarówno przez tych, którzy są u władzy, jak i Kościół. Jednocześnie nie było głosu hierarchów Kościoła, że obowiązująca ustawa z 1993 r., która mówi o planowaniu rodziny, jest nagminnie łamana przez władzę. Kobiety w tym kraju od dawna są pozbawione praw reprodukcyjnych. Władza akceptuje, toleruje i nie reaguje, gdy lekarze nie wykonują prawem przewidzianych aborcji. Nie ma prokuratora, NIK, żadnych konsekwencji. Nie ma na poziomie wymaganym ustawą edukacji seksualnej, badań prenatalnych, dostępu do antykoncepcji doraźnej. Jest za to zgoda na traktowanie kobiet jako podmiotu, który się nie mieści w kategorii obywatelskości. Orzeczenie TK jest tego kolejnym dowodem.

