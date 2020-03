Prof. Mirosław Wielgoś apeluje o zamknięcie szkół

„Mam nadzieję, że w ślad za decyzjami o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim pójdą inne warszawskie uczelnie, a przede wszystkim szkoły" - czytamy w komunikacie prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

11 marca MZ poinformowało o trzech kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wykryto je u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet - w Łańcucie i w Lublinie. Łącznie w Polsce jest 25 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Pacjenci przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś WUM

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - poinformował premier Mateusz Morawiecki we wtorek 10 marca po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa. 10 marca zamknięto szkoły i przedszkola w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny odwołały zajęcia. Najprawdopodobniej dziś (11 marca) na wspólnej konferencji premier oraz ministrowie zdrowia, nauki i edukacji poinformują o zamknięciu placówek edukacyjnych w całym kraju, o co w najnowszym komunikacie apeluje prof. Mirosław Wielgoś.

„Mam nadzieję, że w ślad za decyzjami o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim pójdą inne warszawskie uczelnie, a przede wszystkim szkoły. Wierzę, że nie jest jeszcze za późno na podjęcie działań, które mogą przyczynić się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Czekam z niecierpliwością na decyzję o zamknięciu warszawskich szkół na przynajmniej 3 tygodnie. Dzieci co prawda nie chorują, ale są ogniwem w przenoszeniu infekcji. Apeluję o pilne podjęcie działań - co prawda radykalnych, ale najwyraźniej niezbędnych. Nawet, jeśli mogą wydawać się na wyrost. To się nazywa PREWENCJA!!!” - czytamy w komunikacie.