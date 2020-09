Prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS: Jest nadzieja na współpracę ministerstwa ze środowiskiem stomatologów

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:

Polskie Towarzystwo Stoma-tologiczne jest największym stowarzyszeniem reprezentującym środowisko. Staraliśmy się wspierać merytorycznie Ministerstwo Zdrowia, ale niestety, nie oceniam poziomu tej współpracy pozytywnie. Minister Łukasz Szumowski nigdy nie znalazł dla nas czasu. Wspólnie z prezesem Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation, FDI) dr. Gerhardem Seebergerem udało nam się spotkać z wiceministrem Waldemarem Kraską. Ponadto nadal nie mamy swojego reprezentanta w resorcie. Sytuacja poprawiła się nieco w warunkach pandemii SARS-CoV-2, ale czasowo.

Żałuję, że minister Szumowski nie zdecydował się na spotkanie z przedstawicielami PTS, ponieważ to my byliśmy jedną z pierwszych organizacji, która wskazywała na konieczność wprowadzenia tzw. sugar tax — choć nie w takiej formie, w jakiej ostatecznie to rozwiązanie wdrożono. W ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej wskazywaliśmy, że cukier jest nie tylko czynnikiem rozwoju próchnicy, ale sprzyja również powstawaniu chorób somatycznych, np. schorzeń układu krążenia. Proponowaliśmy wówczas wprowadzenie akcyzy na napoje słodzone i przekazanie pozyskanych w ten sposób pieniędzy na profilaktykę i leczenie stomatologiczne.

Z powodu bardzo niskich wycen procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia stomatologia jest dziedziną ogromnie niedofinansowaną, przez co niemal w całości została wypchnięta do sektora prywatnego, gdzie zresztą świadczeniodawcy świetnie sobie radzą. Panuje więc powszechne przekonanie, że gabinety stomatologiczne w każdych warunkach będą znakomicie prosperowały. Jest to jednak krótkowzroczna polityka, która powoduje, że dziś wielu pacjentów nie ma dostępu do procedur stomatologicznych opłacanych ze środków publicznych. Stomatologia to przecież nie tylko zabiegi estetyczne, ale też element opieki nad chorymi z nowotworami głowy i szyi. Warto pamiętać, że jama ustna to wrota organizmu, jej stan bezpośrednio rzutuje na zdrowie ogólne.

Doceniam pojawienie się dentobusów i próbę przywrócenia opieki stomatologicznej w szkołach, jaką podjął resort pod kierownictwem prof. Łukasza Szumowskiego, ale były to raczej działania doraźne i niedostosowane do ograniczeń prawno-organizacyjnych, z którymi zmagają się lekarze dentyści. Trzeba to jasno powiedzieć: bez korekty wycen, nie będzie realnego powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół. Tymczasem występowanie próchnicy w populacji pediatrycznej jest powszechne, bo dotyka ona aż 95 proc. polskich dzieci.

Wiążemy z ministrem Adamem Niedzielskim ogromne nadzieje przede wszystkim na to, że dialog środowiska z Ministerstwem Zdrowia w ogóle zostanie zainicjowany.