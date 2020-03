Prof. Maruszewski: Polska ma szansę być pionierem w zakresie stosowania technologii krążenia pozaustrojowego [WIDEO]

Rok 2020 zapowiada się dla prof. Bohdana Maruszewskiego nie mniej pracowicie, niż miniony. „Dzięki środkom, które udało się zebrać podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chcemy wprowadzić na rodzimy grunt m.in. innowacyjne rozwiązania w dziedzinie neurochirurgii oraz kardiochirurgii dziecięcej” – zdradził współzałożyciel WOŚP w rozmowie z Pulsem Medycyny.

Prof. Bohdan Maruszewski znalazł się na wysokim, ósmym miejscu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2019 roku. Plebiscyt jest od 18 lat jest organizowany przez Puls Medycyny, a dokonania nominowanych osób ocenia jury złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

„To dla mnie duże wyróżnienie. Jednocześnie zobowiązanie, by pracować dalej na rzecz pacjentów. Rok 2020 zapowiada się pracowicie. Zależy nam, by w co najmniej jednym ośrodku w Polsce możliwe było leczenie neurochirurgiczne z zastosowaniem operacyjnego mikroskopu 3D. To technologia medyczna do najbardziej precyzyjnych operacji mózgu, usuwania zarówno ognisk padaczkorodnych, jak i guzów” – mówi prof. Bohdan Maruszewski, wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Technologia jest już stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie jeszcze nie. Polska ma szansę być także pionierem w zakresie stosowania nowej technologii krążenia pozaustrojowego, która znacznie poprawia bezpieczeństwo pacjentów w trakcie operacji kardiochirurgicznych.

„Centrum Zdrowia Dziecka było pierwszym ośrodkiem w Europie, gdzie testowaliśmy to urządzenie. Mam nadzieję, że uda się to rozwiązanie wkrótce wprowadzić na stałe” – zdradza plany na ten rok prof. Maruszewski.

