Prof. Maciej Krzakowski: Ważne jest monitorowanie jakości postępowania onkologicznego

„Personalizacja postępowania u chorych na raka polega na wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia, ale także intuicji” – uważa prof. Krzakowski, z którym rozmawiamy m.in. o osiągnięciach zawodowych i postępie w systemowym leczeniu przeciwnowotworowym.

Jest pan konsultantem krajowym ds. onkologii klinicznej już 22 lata. Co uważa pan za swoje największe osiągnięcie na tym stanowisku?

Niezręcznie jest oceniać własne osiągnięcia i dokonywać ich kategoryzacji. Myślę jednak, że najważniejsze było przekonanie mojego środowiska o konieczności wprowadzenia wytycznych postępowania, a następnie ich wdrożenie. Pierwsze opracowanie o charakterze wytycznych zostało przygotowane w 1999 roku dzięki współpracy wielu koleżanek i kolegów. W kolejnych latach wytyczne były aktualizowane w związku z ewolucją wiedzy i poprawiliśmy formę tego opracowania. Sukcesem było skupienie wokół przygotowywania wytycznych przedstawicieli wszystkich specjalności onkologicznych oraz innych specjalistów uczestniczących w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory.

Obecnie opracowywanie wytycznych postępowania – zgodnych z aktualną wiedzą – jest ważnym elementem strategii przeciwnowotworowej, co udało się osiągnąć po wielu latach. Mam satysfakcję, że przyczyniłem się do tej sytuacji. Mam również świadomość, że było to możliwe dzięki wielu innym przedstawicielom mojego środowiska.

Nie mniej ważna była zmiana statusu specjalności, która z chemioterapii nowotworów stała się onkologią kliniczną. Zmiana była podyktowana ogromnym poszerzeniem zakresu możliwości leczenia systemowego i koniecznością kojarzenia farmakoterapii z metodami leczenia miejscowego. Ważnym zagadnieniem było poprawienie umiejętności wspomagającego leczenia, co wymaga wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych.

Leczy pan chorych na raka płuca. To swego rodzaju sztuka. Ile w niej intuicji, doświadczenia, a ile opierania się na wytycznych?

Leczenie chorych na wszystkie nowotwory wymaga umiejętnego łączenia rzetelnej wiedzy oraz doświadczenia. Wytyczne postępowania dotyczą sytuacji typowych, natomiast w praktyce klinicznej spotykamy wielu chorych na nowotwory o charakterystyce odbiegającej od „podręcznikowego wizerunku”. Personalizacja postępowania – dostosowanie naszego działania diagnostycznego i terapeutycznego w nowotworach – wymaga wykorzystywania również doświadczenia i czasami intuicji. Ale najważniejsze jest posiadanie i umiejętne korzystanie z naukowo udokumentowanych wiadomości. Dotyczy to również chorych na raka płuca.

Jaki był dla pana rok 2019? Co udało się osiągnąć, a jakie cele stawia pan sobie na 2020?

Oceniam 2019 rok z perspektywy swojej specjalności. Uważam, że był to czas znacznego poszerzenia spektrum możliwości systemowego leczenia przeciwnowotworowego. W przypadku kilku nowotworów dostępność leków zwiększyła się i obecny zakres możliwości terapeutycznych jest podobny do poziomu w innych krajach europejskich. W 2019 roku byliśmy świadkami coraz szerszego wprowadzania do praktyki klinicznej nowoczesnych metod immunoterapii.

Myślę, że w zakresie wydarzeń systemowych niezwykle ważne były działania zmierzające do poprawienia koordynacji i kompleksowości postępowania w wielu nowotworach. Według mnie, szczególne znaczenie ma podjęcie pierwszych kroków we wdrażaniu zasady monitorowania jakości postępowania i dostosowywania do uzyskiwanych wyników.

Należy pan do wyjątkowo zapracowanych osób. Czy starcza panu czasu na hobby?

Wiele moich koleżanek oraz kolegów pracuje równie lub bardziej intensywnie i znajdują czas na rozwijanie innych zainteresowań. Rosnące wyzwania powodują, że mam coraz mniej czasu na realizowanie swoich zainteresowań pozazawodowych. Staram się zachować aktywność fizyczną i uprawiam – w miarę systematycznie – różne sporty.

Na Liście Stu 2019 znalazł się pan w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych specjalistów w polskiej medycynie. Jak bardzo taki ranking wpływa na pana osobiście, zawodowo?

Miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych specjalistów polskiej medycyny jest źródłem satysfakcji i jednocześnie czynnikiem stymulującym zawodowo. Stanowi również wyraz uznania dla wielu osób, które wywarły wpływ na moją drogę zawodową i naukową oraz ukształtowały moje postawy wobec chorych. Wyróżnienie obecne dedykuję im wszystkim.

Proszę dokończyć kilka zdań:

Kiedy myślę o raku płuca, to… chciałbym doczekać sytuacji malejącej zachorowalności oraz wykrywalności w bardziej wczesnych stadiach zaawansowania.

Najtrudniejszy moment w 2019 roku był wtedy, gdy… byłem świadkiem niepowodzeń u chorych o potencjalnej podatności na nowe metody leczenia i tym samym uświadomienia sobie niedoskonałości naszej wiedzy na temat nowotworów.

Wzorem postępowania są dla mnie… ludzie, którzy w życiu zawodowym i osobistym nie widzą barier.

Gdybym stał się pacjentem, to… powierzyłbym wszystkie decyzje moim lekarzom.

Wypoczywam najlepiej… na nartach.

W 2020 roku chciałbym… zmniejszyć obciążenia administracyjne swoich koleżanek i kolegów oraz przyczynić się do bardziej racjonalnego korzystania z nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultantem krajowym ds. onkologii klinicznej.