Prof. Maciej Krzakowski: Akceptacja dla opłaty cukrowej to kwestia edukacji społeczeństwa

Opłata cukrowa i ta od "małpek" to nie pierwsze dobre rozwiązanie, które napotyka na krytykę biznesu; podobnie było z zakazem palenia w miejscach publicznych czy ograniczeniami dot. solariów – zauważa prof. Maciej Krzakowski z Narodowego Centrum Onkologii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rada Ministrów przyjęła 4 lutego projekt ustawy dotyczący promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, zakładający wprowadzenie dodatkowych opłat za napoje słodzone oraz napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości, tzw. małpki. Tego samego dnia rząd przyjął również uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski Fot. Marek Wiśniewski

"Rozwiązania zakładające opłatę cukrową i opłatę od alkoholi w małych opakowaniach przełożą się na zdrowie Polaków, także w obszarze onkologii – wskazał w rozmowie z PAP prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. - Najbardziej ostrożnie licząc, 30 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe to nowotwory, które można wyeliminować poprzez zmianę stylu życia, czyli wyeliminowanie konsumpcji tytoniu, zmniejszenie otyłości, zwiększenie aktywności fizycznej, zredukowanie spożycia alkoholu, zmniejszenie działania promieniowania ultrafioletowego i wprowadzenie właściwej diety" – dodał.

Ekspert zaakcentował znaczenie promocji zdrowego stylu życia i edukowania w tym obszarze. "Możemy optymalizować screening, czyli profilaktykę wtórną; możemy poprawiać diagnostykę, możemy usprawniać leczenie, ale to, co jest najważniejsze, to pierwotna prewencja, czyli także takie elementy jak opłata od słodkich napojów i alkoholi w małych opakowaniach" - wskazał.

Pytany o niechętne głosy części przedsiębiorców ws. rozwiązań zaproponowanych w projekcie o prozdrowotnych zachowaniach konsumentów, prof. Krzakowski stwierdził, że nie jest to pierwsze dobre, prozdrowotne rozwiązanie, które napotyka na krytykę. Firmy podnoszą m.in., że opłaty od słodkich napojów i "małpek" wpłyną na wzrost ich cen i zmniejszenie konkurencyjności firm. "Z punktu widzenia branż nastawionych na zyski opór jest, powiedziałbym, zrozumiały. Z punktu widzenia społecznego i medycznego takie działania to konieczność" - podkreślił prof. Krzakowski.

"Kiedy była wprowadzana ustawa antynikotynowa w Polsce, te wszystkie szlabany na palenie w restauracjach, kawiarniach, na przystankach i w innych miejscach publicznych, opór był ogromny. To była kontestacja, powiedziałbym, frontalna i gwałtowna" – przypomniał.

Profesor pytany, czy jego zdaniem w społeczeństwie jest akceptacja dla takiego pomysłu, ocenił, że na pewno część społeczeństwa rozumie potrzebę tych działań. "To kwestia edukacji społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo będzie przekonane o niekorzystnych skutkach spożywania napojów, to jest kwestią czasu, kiedy ograniczenia uzyskają powszechną akceptację społeczną" – stwierdził. "Przykładem, jak edukacja wpływa na świadomość, jest kwestia narażania się na działanie promieniowania ultrafioletowego. Dzięki podjętym działaniom informacyjnym oraz legislacyjnym zdecydowanie mniej osób korzysta z solariów. Ludzie zachowują się też rozsądniej, jeśli chodzi o korzystanie ze słońca" – wskazał.

Przywołał także przykład korzystnego wpływu edukacji na zmniejszenie zachorowalności na raka płuca u mężczyzn w Polsce - coraz mniej mężczyzn, szczególnie w średnim wieku, pali papierosy, co znalazło odbicie we wskaźnikach zachorowalności i umieralności z powodu raka płuca.