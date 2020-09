Prof. Krzysztof J. Filipiak podsumowuje kongres ESC 2020 [WIDEO]

„Każdy kardiolog pamięta kongres przez pryzmat miasta, w którym się on odbywa, ogłoszonych wytycznych i wyników dużych badań randomizowanych. Kongres ESC 2020 zapamiętamy pod hasłem wielkich badań z inhibitorami SGLT2. Na naszych oczach leki z tej grupy rewolucjonizują nie tylko diabetologię, ale też kardiologię, nefrologię” – mówi prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wywiadzie podsumowującym kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Podczas kongresu nie zabrakło sesji poświęconych wpływowi choroby COVID-19 na serce.

„Nie byłbym skłonny, by na tym etapie pandemii wyrażać bardzo stanowcze opinie w zakresie wpływu zakażenia na układ krążenia. Perspektywa roczna będzie właściwsza, gdyż obecnie widać pewną zmienność poglądów na ten temat. Doniesienia pokazują, że u części osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 może dojść do zapalenia mięśnia sercowego, nasilenia różnych form zaburzeń rytmu serca. COVID-19 być może przyczynia się także do innego przebiegu zawału” – mówi prof. Krzysztof J. Filipiak.

W trakcie wywiadu prof. Filipiak odniósł się także do wytycznych, które ogłoszono w trakcie kongresu ESC 2020. To wytyczne w zakresie: leczenia pacjentów z zawałem bez uniesienia odcinka ST, postępowania w migotaniu przedsionków, kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz postępowania z dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca. Więcej w wywiadzie wideo. Zapraszamy!

