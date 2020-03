Prof. Jassem: Krajowa Sieć Onkologiczna to porażka [WIDEO]

Bardzo mnie cieszy postęp w onkologii – deklaruje prof. dr hab. med. Jacek Jassem, zdobywca siódmego miejsca na Liście Stu 2019 w kategorii medycyna. – Od początku mojej pracy w tej dziedzinie zwiększyliśmy liczbę wyleczeń mniej więcej o połowę. Pojawiły się nowe możliwości, terapie celowane, zwłaszcza immunoterapia.

Postęp to jednak nie wszystko. Ciągle wiele do życzenia pozostawiają kwestie systemowe. – Krajową sieć onkologiczną uważam za porażkę, nie udało się zrealizować jej założeń - ocenia prof. J. Jassem. – Dobre może jest to, że o onkologii dużo się mówi, stała się obszarem debaty publicznej. Ludzie zrozumieli, że pieniądze przeznaczane na ten cel to nie są środki wyrzucane w błoto. Niestety nadal nie wiemy dokładnie, jak te pieniądze najlepiej wydawać, tym bardziej, że ciągle jest ich mało. Jednak nie widzę specjalnie pomysłu na to.

W tym roku przygotowaliśmy również dodatkowe wyróżnienie - dla osób, które mają wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców, m.in. na łamach „Pulsu Medycyny”. Tytułem promotora wiedzy uhonorowaliśmy tym razem trzech specjalistów: