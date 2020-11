Prof. Horban: uzyskaliśmy delikatną równowagę z wirusem SARS-CoV-2

Uzyskaliśmy delikatną równowagę z wirusem; jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze - ocenił doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Podkreślił, że zniesienie obostrzeń zależy od nas i nie wykluczył, że może nastąpić to w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban był gościem Radia Zet, na antenie którego odniósł się m.in. do wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz liczby wykonywanych testów w kierunku SARS-CoV-2.

Zobacz więcej iStock

"Od miesiąca mniej więcej testujemy ludzi, którzy pokazują objawy infekcji górnych dróg oddechowych" - zaznaczył. Dopytywany, czy nie chodzi o obniżenie statystyk i niewprowadzanie lockodownu odpowiedział, że nie o to chodzi. "To wynika z przyjętej strategii, rozsądnej, że testujemy tylko ludzi objawowych. (...) Problem polega na odróżnieniu ludzi, którzy mogą przechorować w domu, a tych, którzy muszą trafić do szpitala" - wskazał lekarz.

Jak dodał, polemizowałby z opinią, że liczba zakażeń spadła.

"Nam nie spadło, nam nie wzrosło, to jest pocieszające. (...) Jesteśmy w tym momencie na takim wypłaszczeniu. Na czymś płaskim, jak w Górach Stołowych. (...) Od nas zależy, czy znowu wrócimy do krzywej wznoszącej się, czy szczęśliwie ta liczba chorych zacznie spadać. 20 tys. osób dziennie z objawami klinicznymi to jest olbrzymia liczba, to naprawdę nie jest mała epidemia" - podkreślił.

Według prof. Horbana, "uzyskaliśmy delikatną równowagę z wirusem".

"Jeżeli liczba zakażeń utrzymuje się na poziomie 20 tys. zakażeń, to jest to liczba olbrzymia, ale nie rośnie. (...) Jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze" - ocenił prof. Horban

Pytany o możliwość zniesienie obostrzeń powiedział, że zależy to od nas.

"Jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze. Z punktu widzenia gospodarki uniknięcie lockdownu jest rzeczą podstawową" - dodał.

Przyznał, że zniesienie niektórych restrykcji byłoby możliwe przy 10 tys. zakażeń dziennie.

"Jeżeli my, jako społeczeństwo, będziemy stosowali się do tych zaleceń, to istnieje bardzo duża szansa, że w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zdecydowana większość tych zaleceń zostanie wycofana" - dodał.

PRZECZYTAJ TAKŻE: UE przeznaczy dodatkowe 100 mln na zapewnienie dostępu do szczepionek przeciw COVID-19

Dawcy osocza ratują życie chorym