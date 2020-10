Prof. Horban: 10 tys. zachorowań dziennie to górna granica możliwości obecnie wdrożonego systemu

10 tys. zachorowań na COVID-19 dziennie to górna granica możliwości obecnie wdrożonego systemu - ocenił główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. Dodał, że w ciągu najbliższych dni okaże się, czy wdrożone obostrzenia działają.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, był gościem RMF FM. Na antenie skomentował podjęte przez rząd działania w walce z pandemią COVID-19.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban stanie na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych Archiwum

Zobacz także Prof. Andrzej Horban na czele specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych

"Bardzo dokładnie w tej chwili śledzimy epidemię. Jeżeli państwo patrzą na krzywe, to na wiosnę mieliśmy mniej więcej 500 zachorowań dziennie, rozpoznanych przypadków. Teraz mamy 10 tys. i to jest górna granica możliwości systemu, który w tej chwili działa" - ocenił ekspert.

Focus na bazę łóżkową

Podkreślił, że w polski system ochrony zdrowia dysponuje 100 tys. łóżek, ale - jak zaznaczył - są to wszystkie łóżka, przeznaczone również do innych celów, np. łóżka pediatryczne. Zaznaczył, że tylko pewna cześć z nich jest wyposażona w dostęp do instalacji tlenowej – a więc mogą być wykorzystane w leczeniu COVID-19.

"Jeżeli mamy dziennie około 1,5-2 tys. ludzi trafiających do szpitala i średni czas pobytu pacjenta to ok. 7 dni to potrzebujemy w tej chwili 14 tys. łóżek. Te łóżka powoli zaczynają się zapełniać" – powiedział prof. Horban.

Zaznaczył jednak, że - pod warunkiem olbrzymiego wysiłku organizacyjnego - najprawdopodobniej w szybkim tempie można byłoby przyjąć chorych na 20-30 tys. łóżek. Podkreślił jednak, że bazę łóżek należy rozszerzać.

Efekt dopiero za jakiś czas

Pytany o szpitale tymczasowe zaznaczył, że jeśli uda się zahamować transmisję na obecnym poziomie, to system opieki zdrowotnej wytrzyma i uruchamianie takich szpitali nie będzie potrzebne. Zdaniem eksperta to, czy wprowadzone w ostatnim czasie przez rząd obostrzenia działają, okaże się w ciągu 2-3 dni.

Prof. Horban odniósł się również do pojawiających się w mediach i przestrzeni publicznej opinii o tym, że kierownictwo MZ i rząd zlekceważyli zagrożenie COVID-19 i nie przygotowali się wystarczająco do jesiennego wzrostu zakażeń i zachorowań.

"To oczywista oczywistość, co widać teraz. Skala wyobrażenia rządzących nie objęła tak dużej liczby zakażeń" - ocenił.