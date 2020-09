Prof. Grodzki i Jerzy Owsiak zorganizują konferencję o sytuacji w psychiatrii dziecięcej

"Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową" - pod takim hasłem odbędzie się 21 października debata, którą współorganizują marszałek Senatu Tomasz Grodzki i prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Celem przedsięwzięcia jest poszukiwanie rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zaproszenia na konferencję mają otrzymać m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz lekarze psychiatrzy.

Inicjatywa organizacji debaty na temat problemów psychiatrii dziecięcej narodziła się w grudniu zeszłego roku podczas spotkania prof. Tomasza Grodzkiego z prezesem WOŚP.

"Już wtedy było wiadomo, że w psychiatrii dziecięcej dzieje się źle, ale najpierw był finał WOŚP, więc nie zorganizowaliśmy tej debaty w styczniu, znaleźliśmy termin 11 marca, jednak wtedy zaczęła się pandemia COVID" - mówi Anna Godzwon, wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu.

Nowy termin debaty to 21 października. Wydarzenie ma rozpocząć się o godz. 11 i dać odpowiedź na następujące pytania: co zrobić, by wyprowadzić z zapaści psychiatrię dziecięcą i młodzieżową; jakie działania podjąć, by młodzi ludzie w trudnych sytuacjach życiowych nie byli pozostawiani sami sobie?

"Problemy psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej nie zniknęły wraz z pandemią koronawirusa - wprost przeciwnie, skala zaniedbań pogłębia się. Jest zatem pilna potrzeba, żeby tę konferencję zorganizować" – mówi prof. Grodzki, którego wypowiedzi znalazły się w komunikacie CIS zapowiadającym październikową dyskusję.

Marszałek podkreśla, że konieczne są niezwłoczne działania na rzecz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

"Chcemy spytać praktyków, czego im najbardziej potrzeba tak, by młodzi ludzie, którzy mają trudności w radzeniu sobie z rzeczywistością, mogli otrzymać szybką i skuteczną pomoc; chcemy wiedzieć, czy Senat może być w tym zakresie pomocny, na przykład poprzez przedstawienie odpowiednich inicjatyw ustawodawczych" – mówi prof. Grodzki.

Jerzy Owsiak przekonuje, że dramatyczny stan polskiej psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej zmusił już WOŚP do działania.

"Mamy za sobą pierwsze duże zakupy sprzętu medycznego, co stanowi bardzo dobry impuls do debaty, która z powodu pandemii nie mogła odbyć się w marcu. Pierwszy krok zrobiony, mam nadzieję, że wraz z marszałkiem Senatu i uczestnikami debaty będziemy mogli zaproponować kolejne rozwiązania, które poprawią tę bardzo trudną sytuację" – mówi szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Anna Godzwon zapowiada, że po konferencji wydana zostanie publikacja podsumowująca dyskusję i zawierająca propozycję rekomendacji na przyszłość. Nie wyklucza również powstania inicjatyw ustawodawczych w Senacie, których celem byłaby szybka poprawa kondycji psychiatrii dziecięcej w Polsce.

