Prof. Gałecki: lekarz rodzinny może dobrać pacjentowi lek przeciwdepresyjny “na miarę”

Jak wyjaśnia prof. Piotr Gałecki, w postępowaniu z pacjentem z depresją lekarz rodzinny ze szczególną uwagą powinien dobierać terapię pod kątem współistniejących zaburzeń kardiologicznych oraz cukrzycy.

Z uwagi na dotkliwe braki kadrowe w obszarze psychiatrii od dawna podkreśla się rolę lekarzy rodzinnych jako specjalistów, którzy z powodzeniem mogą identyfikować pacjentów zagrożonych zaburzeniami psychicznymi, diagnozować ich i leczyć. W tym kontekście to właśnie depresję wskazuje się jako najpilniejsze wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne dla specjalistów POZ.

Wsparciem merytorycznym mogą być dla nich rekomendacje opracowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wspólnie ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. To ważne, ponieważ dzięki tej współpracy udało się wypracować wytyczne łatwe do zastosowania w praktyce. Wciąż jednak pozostają pewne kwestie, które mogą specjaliście POZ nastręczać trudności. Jedną z nich pozostaje prawidłowe ustawienie farmakoterapii – tym bardziej problematyczne m.in. w populacji pacjentów senioralnych ze względu na ich liczne obciążenia somatyczne i wielolekowość.

- Pacjent w wieku 60 plus jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla lekarzy rodzinnych, bo to oni w dużej mierze odpowiadają za kompleksową opiekę nad takim chorym i scalają w praktyce zalecenia specjalistów innych dziedzin. Warto tu zauważyć, że wśród nowoczesnych leków przeciwdepresyjnych są dziś preparaty bezpiecznie i takie, które nie uzależniają. Wśród nich są leki o odmiennej charakterystyce działania, stąd należy je dobierać do manifestowanych przez pacjenta objawów. Mamy do dyspozycji preparaty, które stosujemy u chorych, gdzie dominującymi objawami są zaburzenia snu. Skutkują one poprawą funkcji snu, ale z drugiej strony zwiększą apetyt – wyjaśnia prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, dodając, że leki o takiej charakterystyce mogą skutkować niechcianym przyrostem masy ciała, jeśli nie zostaną właściwie dobrane.

Jak dodaje, czynnikami, które należy brać pod uwagę w wyborze farmakoterapii, są m.in. współistniejące cukrzyca, nadwaga i otyłość oraz zaburzenia kardiologiczne.

- Ostrożnie w takich wypadkach powinniśmy włączać leki z grupy SSRI i SNRI – mówi ekspert.

