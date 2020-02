Prof. dr hab. Piotr Ponikowski jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, p.o. rektora UMW, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW oraz Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Główne zainteresowania naukowe prof. Piotra Ponikowskiego to niewydolność serca – badania kliniczne i eksperymentalne - oraz cena regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania.

Prof. Piotr Ponikowski był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2017-2019), członkiem Committee for Practice Guidelines of the ESC (2012 - 2016) i członkiem Zarządu European Society of Cardiology (2012 -14). Od 2019 r. jest honorowym członkiem Heart Failure Society of America (HFSA).

Prof. Piotr Ponikowski jest laureatem wielu nagród, m.in.:

2016, 2017, 2018, 2019 Laureat Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World's Most Influential Scientific Minds” - najwyżej cytowanych naukowców na świecie

2015 Medal od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza "Zasłużony dla Wrocławia"

2018 Copernicus – polsko-niemiecka nagrodą naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii

2018 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

2018 Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP za dorobek naukowy

Beneficjent wielu grantów m.in. Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020).

Głównym badaczem w ponad 100 badaniach klinicznych dotyczących leczenia niewydolności serca, stabilnej dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego oraz ostrego zespołu wieńcowego i cukrzycy (1999 –2019).

Członek wielu Steering/Executive Committees fazy II i III dużych badań klinicznych

Współautor łącznie ponad 800 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach recenzowanych

Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym : >85000; h-index = 112