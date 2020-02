Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas jest specjalistą medycyny rodzinnej, kierownikiem Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Kardas jest zawodowo związany z Zakładem Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1998 r. (wówczas Akademia Medyczna w Łodzi). W latach 2002-2008 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu, a od 2008 r. pełni obowiązki kierownika tego Zakładu.

Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1999 r., w 2008 r. - doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2011 r. - tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2014 r. - tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Europejskiego Towarzystwa do spraw badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP (którego był założycielem i prezydentem w latach 2010-2011), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Aktualnie koordynuje prace polskiego ramienia poświęconego polifarmacji i przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze Projektu SIMPATHY, w ramach 3 Programu Zdrowia Publicznego UE.

Jest także promotorem Action Grupy A1 "Prescription and adherence to treatment" Projektu PROEIPAHA – Akcji Wspierającej Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP on AHA).

W 2019 r. rozpoczął kierowanie zespołem polskich naukowców uczestniczących w projekcie GATEKEEPER w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. GATEKEEPER jest jednym z flagowych przedsięwzięć europejskich, mających na celu wdrożenie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy Big Data, w obszarze zdrowia.

Prof. Przemysław Kardas kieruje także międzynarodowym projektem Skills4Adherence, którego celem jest podniesienie zdolności pracowników medycznych w zakresie zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i politerapią wśród osób starszych, dzięki opracowaniu i upowszechnieniu programu szkoleniowego pt. "Europejski program kształcenia pracowników medycznych w zakresie kompetencji poprawiających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i zapobiegających polipragmazji wśród osób starszych".

Przeprowadził również pierwszą w Polsce analizę danych pochodzących z pilotażu e-recept pod kątem pierwotnego nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych (niewykupywania recept).

W latach 2018-2019 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie projektowania wspólnego przedsięwzięcia "Łódzkie w dobrym zdrowiu" w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się.

Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych, ponad 160 prezentacji konferencyjnych oraz 3 książek i kilku rozdziałów książkowych.

Otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe od ministra zdrowia w 2008 r. i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2017, 2016, 2005, 2004 i 1999 r.)

Działalność w stowarzyszeniach i radach naukowych prof. Przemysława Kardasa: