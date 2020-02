Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologi Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego.

Prof. Mariusz Kuśmierczyk ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1995 r. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1998 r. Po studiach swoją karierę związał z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1998-2005 pracował w I Klinice Kardiochirurgii, gdzie w 2001 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. W 2005 r. uzyskał specjalizację z kardiochirurgii i otrzymał stanowisko zastępcy kierownika II Kliniki Kardiochirurgii, które piastował do 2011 r.

W 2004 r. ukończył Europejską Szkołę Kardiochirurgii we włoskim Bergamo, prowadzoną pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 2010 r. W tym samym roku uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej i otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Instytutu Kardiologii w Warszawie. W tym samym roku został zastępcą kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii. Funkcję tę sprawował do 2014 r. Rok później został powołany na stanowisko kierownika tej Kliniki. W 2017 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. Kuśmierczyk w latach 2016-2018 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego. Od 2018 r. jest prezesem tego Towarzystwa oraz przewodniczącym Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Jest autorem szeregu opracowań oryginalnych, publikowanych w czasopismach, takich jak, m.in.: "Journal of the American College of Cardiology", "Circulation", "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska", "Journal of Cardiac Surgery", "European Heart Journal" oraz "Kardiologia Polska".