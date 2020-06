Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Współautor krajowych wytycznych monitorowania funkcji i dynamiki układu krążenia w operacjach niekardiochirurgicznych. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Śląskiej Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym jest również członkiem Zarządu Głównego. Ponadto członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wykładowca.

Łącznie wykonawca 19 projektów naukowych, kierownik 1 projektu, w tym 6 projektów MNiSW / MNiI / KBN. Badacz i kierownik ośrodka międzynarodowych projektów (MET-REPAIR, badanie European Society of Anaesthesiology. Badacz i krajowy koordynator międzynarodowych projektów (SQUEEZE, badanie European Society of Anaesthesiology; EuroPN Surveym badanie Fresenius Kabi)

Promotor: 31 prac licencjackich i inżynierskich; 6 zakończonych przewodów doktorskich, 4 wszczętych przewodów doktorskich; opiekun 5 słuchaczy studiów doktoranckich, recenzent 6 rozpraw doktorskich, 1 postępowania habilitacyjnego.

Autor (lub współautor) 204 prac naukowych indeksowanych w czasopismach z punktacją MNiSW (łącznie 3549 punktów), w tym 86 prac z IF (łączny IF 156,642); HI=12 (według Web of Science); liczba cytowań (według WoS): 510, bez autocytowań: 466.

Laureat 2. miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie 2020.