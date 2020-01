Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski jest specjalistą radioterapii onkologicznej, dyrektorem i kierownikiem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, krajowym konsultantem w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski od 18 stycznia 2019 r. pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wcześniej przez wiele lat był wojewódzkim konsultantem w dziedzinie radioterapii klinicznej dla województwa śląskiego. Dyrektor i jednocześnie kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice. W latach 2012-17 prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich radioonkologów, autorem około 300 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierował lub nadzorował ponad 50 badań klinicznych, w tym kilkanaście o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów głowy i szyi.

Z gliwickim Instytutem Onkologii, zatrudniającym 1700 osób, prof. Krzysztof Składowski związany jest nieprzerwanie od 1985 r. Przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery, od 2016 r. jest jego dyrektorem. Pod jego kierownictwem gliwicki szpital co roku zdobywa wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2019 r. kapituła Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy przyznała mu tytuł Lidera Innowacyjności, a Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców nominowała go do nagrody głównej Diament 30-lecia Polskiej Transformacji w kategorii medycyna. Trzy spośród sześciu projektów naukowych zgłoszonych przez pracowników Instytutu Onkologii w Gliwicach do konkursu Złoty Skalpel 2019 „Pulsu Medycyny” znalazły się w pierwszej dziesiątce, zajmując odpowiednio drugie, czwarte i szóste miejsce. Gliwicki Instytut Onkologii jest największym beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

Sam prof. Krzysztof Składowski został jednym z laureatów Portretów Polskiej Medycyny – nagród przyznawanych przez Rynek Zdrowia. Otrzymał tytuł Menedżera Rynku Zdrowia 2019 w kategorii placówek publicznych.

Czas wolny przeznacza na czytanie książek o tematyce historycznej. Żona Hanna jest farmaceutką, kieruje Pracownią Przygotowywania Leków Przeciwnowotworowych w gliwickim Instytucie Onkologii.