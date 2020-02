Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak jest specjalistą neurologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii oraz prodziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członkiem Zarządu Głównego i prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (kadencja 2020-2023).

Prof. Konrad Rejdak zasiada także w Panelu Naukowym Europejskiej Akademii Neurologii i jest członkiem wielu towarzystw naukowych, zarówno tych krajowych, jak i międzynarodowych (m. in. Amerykańska Akademia Neurologii, International League Against Epilepsy, ECTRIMS i in.).

Ponadto jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii (w województwie lubelskim).

W 2019 r. zespół z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowany przez prof. Konrad Rejdaka, jako jedyny w Polsce realizował wspólnie z kilkunastoma innymi instytucjami z UE grant dotyczący diagnostyki i opieki nad chorymi z Alzheimerem, w ramach programu Joint EU Actions. Rezultatem grantu jest stworzenie, a obecnie wdrażanie modelu wczesnej diagnostyki i opieki nad chorymi ze schorzeniami otępiennymi

W najnowszym projekcie, w którym bierze udział prof. Rejdak, opracowano nowatorską metodę leczenia miastenii ciężkiej rzekomoporaźnej w zastosowaniem leku kladrybina. Pionierska praca została opublikowana na łamach Eur J Neurol (Rejdak i wsp., 2019)

Do osiągnięć prof. Rejdaka należy także stworzenie koncepcji robota asystującego dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera. Jest to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w skali europejskiej i unikalne w dziedzinie zaburzeń otępiennych. Grant naukowy w programie Horizon 2020: RAMCIP -Robotic Assistant for MCI Patients at home (2015-2017) (http://www.ramcip-project.eu/ramcip/). W wyniku grantu realizowanego w ramach międzynarodowego konsorcjum (razem z zespołami z Niemiec, Włoch, Grecji i Wielkiej Brytanii) stworzony został prototyp robota, który obecnie jest w fazie wdrożenia celem wprowadzenia na rynek. Zgłoszony projekt zajął pierwsze miejsce pokonując 500 podmiotów z całej Europy.