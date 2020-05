Prof. Anna Raciborska: W czasie pandemii czujność onkologiczna jest szczególnie ważna w przypadku dzieci [WIDEO]

Każdego roku ok. 1200 dzieci w Polsce zapada na chorobę nowotworową. W walce o ich zdrowie i życie kluczową rolę odgrywa czas. „Niestety, w czasie pandemii trafia do nas mniej pacjentów, niż w analogicznym okresie rok temu. Ludzie boją się zakażenia koronawirusem, odkładają konsultację u lekarza. Jesteśmy pełni obaw, że z tego powodu wkrótce trafi do nas więcej pacjentów, którym będzie dużo trudniej pomóc” - alarmuje prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

O ile u dorosłych proces nowotworowy może rozwijać się latami, to w przypadku dzieci i młodzieży od stadium początkowego choroby do zaawansowanego może minąć tylko kilka, kilkanaście tygodni!

„Mimo zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 staramy się pracować, tak jakby pandemii nie było. Jest to niezmiernie trudne, gdyż zmienił się charakter przyjęć. Od bardzo wczesnego okresu epidemii wprowadziliśmy restrykcje związane z pobytem na oddziale, pomiar temperatury, ankiety. Jesteśmy bardzo czujni i nie było u nas ani jednego zachorowania spowodowanego przez wirus SARS-CoV-2. Badamy w tym kierunku pacjentów i ich rodziców” – mówi dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD w Warszawie.

Każdego roku w Polsce złośliwy nowotwór diagnozuje się u ok. 1200 dzieci i młodzieży. Chorują dzieci w każdym wieku. Pocieszający jest fakt, że wyniki leczenia u pacjentów pediatrycznych są często dużo lepsze, niż u dorosłych.

„U dzieci z chorobą nowotworową udaje się skutecznie leczyć ponad 80 proc. pacjentów. To znaczy, że 8 na 10 chorych dzieci wraca do zdrowia. Są takie nowotwory, gdzie ten wskaźnik wynosi ponad 95 proc. Są i takie, gdzie spada poniżej 40, ale sumarycznie wyniki leczenia onkologicznego w tej grupie pacjentów są zdecydowanie lepsze, niż u dorosłych. Na efekty terapii ma wpływ to, w jakim stadium zaawansowania trafi do nas pacjent. Im mniej zaawansowana jest choroba, tym lepiej. Niestety, w czasie pandemii trafia do nas mniej dzieci, niż w analogicznym okresie rok temu. Ludzie boją się zakażenia koronawirusem, odkładają konsultacje u lekarza. Jesteśmy pełni obaw, że z tego powodu wkrótce trafi do nas więcej pacjentów, którym będzie dużo trudniej pomóc” - alarmuje prof. Anna Raciborska.

Dlatego tak ważne jest zachowanie czujności onkologicznej także w trakcie pandemii. Jest to trudne, gdyż objawy nowotworu u dziecka nie zawsze są charakterystyczne i wskazują na chorobę.

„Objawy bardzo często są na początku niezauważane bądź mylnie interpretowane. W przypadku guzów litych, dolegliwości które się pojawiają są czasami leczone objawowo. Dziecko po podaniu leków przeciwbólowych czuje się lepiej, a to powoduje, że rodzic nie niepokoi się na tyle, by udać się z nim do lekarza” – zauważa prof. Anna Raciborska.

Jakie zatem objawy powinny wzmóc czujność onkologiczną?

„W przypadku każdego wybrzuszenia na ciele dziecka, obrzęku, które nie ustępują w ciągu kilku dni należy bezwzględnie udać się do lekarza. Jeżeli pojawia się ból kończyny, nie ustępuje w ciągu kilku dni – także należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli pojawi się gorączka o nieustalonej etiologii, będzie utrzymywała się powyżej trzech dni, a lekarz nie rozpoznał infekcji - konieczna jest konsultacja. Należy pamiętać, że u dzieci onkologicznych, szczególnie w przypadku chorób hematologicznych, mogą pojawić się zmiany skórne, mogące świadczyć o złośliwym nowotworze. Jeżeli rodzic zaobserwuje wybroczyny na skórze dziecka, sinawe guzki, pojawi się gorączka należy natychmiast, w trybie pilnym, udać się do lekarza” – podkreśla prof. Anna Raciborska.