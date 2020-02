Prof. Andrzej Matyja: Wypowiedź ministra Gadomskiego jest szkodliwa dla środowiska lekarskiego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, krytycznie odniósł się do ostatniej wypowiedzi Sławomira Gadomskiego. Wiceminister zdrowia z sejmowej mównicy powiedział, że środowisko lekarskie nie walczy już o wzrost wynagrodzeń - lekarze stanowczo temu jednak zaprzeczają.

Podczas posiedzenia Sejmu 13 lutego wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w trakcie swojego wystąpienia odniósł się do płacowych żądań w sektorze ochrony zdrowia.

"Słucham przedstawicieli okręgowych izb lekarskich, Naczelnej Izby Lekarskiej – mówią jednoznacznie, że już nie chcą i nie postulują zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, że nie taki jest cel ich działań...” - powiedział wiceminister.

Wypowiedź wywołała bardzo stanowczą reakcję środowiska lekarskiego.

Oficjalne oświadczenie przekazał mediom prezes Andrzej Matyja. Prof. Matyja podkreślił, że środowisko nigdy nie składało deklaracji, które pozwoliłoby na takie stanowisko resortu, jakie przedstawił minister Gadomski.

"Nieznane mi są fakty, które potwierdzałyby te słowa. Ponieważ samorząd lekarski nigdy nie wyrażał poglądów przedstawionych w cytowanej wypowiedzi, zwracam się do Pana Ministra o jej wyjaśnienie i sprostowanie.

Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie postulowała o zmiany w zakresie płac w ochronie zdrowia oraz o ich urealnienie na tyle, aby lekarze nie byli zmuszeni do podejmowania dodatkowego zatrudnienia kosztem należnego odpoczynku i rodziny, a często własnego zdrowia, co nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa pacjentów.

Podkreślenia wymaga fakt, że dla organów samorządu lekarskiego wiążące jest przyjęte w dniu 26 maja 2018 r. i nadal obowiązujące stanowisko nr 3 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, w którym ponowiono postulat o ustanowienie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej oraz dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

W związku ze znacznym podwyższeniem płacy minimalnej, płace lekarzy relatywnie zostały obniżone. Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r. zwracałem uwagę na żenująco niskie wynagrodzenie lekarzy stażystów, którzy ukończyli bardzo trudne 6 letnie studia medyczne. Od 1 stycznia 2020 r. ich wynagrodzenie wynosi 2 600 zł brutto, czyli tyle co najniższa płaca w naszym kraju (do tej pory było to 2 500 zł brutto). Przypomnę, że w 2008 r. wynagrodzenie stażysty wynosiło 160 % płacy minimalnej" - czytamy w oświadczeniu prezesa NRL.

Środowisko lekarskie od dawna krytycznie odnosi się do niektórych działań resortu. Z negatywną opinią NRL spotkała się nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, inicjatywa "Wspólnie dla zdrowia" czy wzrost nakładów, którym tak chętnie chwali się Ministerstwo.

Podczas posiedzenia minister Gadomski odwołał się również do wypowiedzi o Zofii Małas, prezes NIPiP, która istotnie w rozmowie z Pulsem Medycyny powiedziała, że "pielęgniarki wyrwały się wreszcie z pułapki płacy minimalnej", ale w tym samym wywiadzie dodała: "w kwestii poprawy warunków pracy i poziomu wynagrodzeń nie osiadamy na laurach. Wszystko, co dotyczyło podwyżek dla pielęgniarek i położnych w 2019 roku, jest krokiem w dobrym kierunku, ale to zaledwie początek drogi".

