Prof. Andrzej Matyja: Lekarze i pacjenci czekają na szybkie i mądre decyzje nowego ministra zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej:

Nowy minister zdrowia dr Adam Niedzielski podjął się bardzo trudnego zadania w kluczowym resorcie, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i jego obywateli — zdrowotne i ekonomiczne. Koronawirus obnażył wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zjawiska — spychania na margines rzeszy pacjentów niezakażonych, ale z przewlekłymi schorzeniami i dolegliwościami, których nie wolno bagatelizować. W zderzeniu z niewydolnym systemem często i pacjenci, i medycy są bezradni. O czym głośno mówimy i na co zwracamy uwagę.

Od nowego kierownictwa Minis-terstwa Zdrowia oczekujemy nie tylko pilnego przedstawienia strategii walki z COVID-19, ale przede wszystkim strategii jak najszybszego wdrożenia takiego modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w którym koronawirus nie będzie przesłaniał innych, często dramatycznych problemów medycznych. One istnieją i odłożone w czasie dadzą o sobie znać ze zdwojoną mocą. Stany nagłe, choroby przewlekłe — kardiologiczne, onkologiczne, problemy psychiatryczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży, nie zaczekają, aż poradzimy sobie z pandemią.

Od początku tego roku lekarze i cały personel medyczny, a przede wszystkim pacjenci są poddawani wyjątkowej próbie. Do problemów, które od lat nękają ochronę zdrowia (brak funduszy, personelu czy aparatury, a także biurokracja, złe rozwiązania organizacyjne i prawne), doszła pandemia COVID-19. Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym zawsze dochodzi do wzrostu zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Splot tych zakażeń może spowodować załamanie systemu ochrony zdrowia. Chcemy dobrze przygotować się do tej walki o zdrowie i życie naszych pacjentów. Bardzo też liczymy na realne wsparcie ze strony nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że problemów jest wiele i nie rozwiąże się ich z dnia na dzień, ale jesteśmy przekonani, że tylko szczere i otwarte, partnerskie rozmowy oraz wspólne podejmowanie inicjatyw może doprowadzić do trafnych decyzji.

Podczas walki z pandemią samorząd lekarski wielokrotnie apelował — niestety, bez odzewu — o zmianę koncepcji tzw. szpitali jednoimiennych i ich reorganizację. Wciąż upominamy się o jasne i spójne kryteria testowania, o zapewnienie sprawnej współpracy między sanepidem a POZ, o klarowny podział ról między podmiotami w ochronie zdrowia, bez którego pacjenci będą pozostawieni sami sobie, a na SOR-ach nadal będą się rozgrywać dantejskie sceny. To tylko przykłady spraw, które nie mogą czekać.

Potrzebne są szybkie i mądre decyzje. Czekają na nie nie tylko lekarze, ale przede wszystkim pacjenci. Jako środowisko lekarskie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na dialog i aktywną współpracę ze wszystkimi, którzy decydują o kształcie polskiego systemu ochrony zdrowia, a wśród nich z nowym ministrem zdrowia. Żywię głęboką nadzieję, iż dobro pacjentów i słowa przysięgi Hipokratesa, mimo że resortem nie kieruje lekarz, będą tworzyć płaszczyznę dla prawdziwie owocnej współpracy.