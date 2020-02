Prof. Andrzej Januszewicz: Wiedzy o nadciśnieniu tętniczym nigdy nie jest za wiele

Prof. Andrzej Januszewicz, wraz ze swoimi współpracownikami z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, promuje na łamach „Pulsu Medycyny” wiedzę na temat czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i nowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego. To tylko fragment jego edukacyjnej działalności, która wybiega znacznie dalej, bo na arenę europejską i międzynarodową.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Mój związek z nadciśnieniem tętniczym rozpoczął się na początku lat 80. XX w., kiedy to miałem możliwość pracować jako visiting fellow na Uniwersytecie Cornella w Nowym Jorku w Klinice Nadciśnienia Tętniczego kierowanej przez prof. Johna Laragha. Profesor należał do najwybitniejszych klinicystów i naukowców w dziedzinie nadciśnienia tętniczego w wymiarze światowym, a jego badania nad układem renina-angiotensyna- -aldosteron zapoczątkowały nowoczesną farmakologię nadciśnienia poprzez wprowadzenie do użycia klinicznego m.in. inhibitorów konwertazy” – wspomina prof. Januszewicz.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz Fot. Tomasz Pikuła

Tematyczna współpraca międzynarodowa

Spośród licznych dokonań prof. Januszewicza warto wymienić rozwinięcie międzynarodowej współpracy (polsko-belgijsko-francuskiej) w dziedzinie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego czy podobnej współpracy (polsko-niemiecko-holenderskiej) w dziedzinie nadciśnienia hormonalnie uwarunkowanego. Ponadto profesor uczestniczył w opracowaniu i współtworzeniu międzynarodowych wytycznych diagnostyki i leczenia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego w przebiegu dysplazji włóknisto-mięśniowej.

Ważnym dokonaniem było również stworzenie wraz z dr hab. Elżbietą Florczak, prof. Aleksandrem Prejbiszem i dr. hab. Piotrem Dobrowolskim oraz pozostałymi kolegami z kliniki rejestru chorych na oporne nadciśnienie tętnicze – RESIST-POL, jednego z większych w wymiarze międzynarodowym.

Inicjatywy ESH

Działalność edukacyjna prof. Januszewicza jest nierozerwalnie związana z jego członkostwem w ESH, a obecnie piastowaniem stanowiska sekretarza tego stowarzyszenia.

„Co roku jest organizowana przez ESH Letnia Szkoła Nadciśnienia Tętniczego (Summer School of Hypertension). To trwające blisko tydzień spotkanie, na które zapraszani są wyróżniający się i rekomendowani przez lokalne towarzystwa nadciśnienia tętniczego młodzi lekarze. Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego od prawie dwóch dekad kontynuuje tradycję wydawania podręcznika, który jest obowiązującym źródłem wiedzy w dziedzinie nadciśnienia tętniczego w Europie. Właśnie ukazała się kolejna jego edycja, a współautorami kilku rozdziałów są eksperci z Polski – ja, prof. Aleksander Prejbisz, prof. Andrzej Więcek, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Danuta Czarnecka, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, dr hab. Marzena Chrostowska, prof. Dagmara Hering i dr Jacek Wolf. Jest to kilkusetstronicowy, bardzo obszerny podręcznik, znakomite źródło wiedzy o diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego” – mówi prof. Januszewicz.

Przełożenie na praktykę kliniczną

Według prof. Januszewicza, jest kilka powodów, dla których edukacja w dziedzinie nadciśnienia tętniczego jest tak ważna. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy stanowi uzupełnienie wiedzy o zasadach postępowania z chorym na nadciśnienie tętnicze. „Nierzadko, niezależnie od opublikowanych już wytycznych, pojawiają się wyniki nowych badań klinicznych lub nowe metody w diagnostyce i leczeniu pacjentów z tą chorobą. Wówczas przekazanie wiedzy i nowych zasad postępowania ma bezpośrednie przełożenie na podejmowane przez lekarza konkretne decyzje terapeutyczne” – dodaje prof. Januszewicz.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz jest specjalistą chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, konsultantem krajowym w zakresie hipertensjologii, sekretarzem European Society of Hypertension (ESH) w kadencji 2019-202