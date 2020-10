Prof. Andrzej Horban na czele specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban stanie na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych. "Formalizujemy naszą współpracę i ulepszamy procedury" - poinformował premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku.

"Prof. Andrzej Horban to wybitny specjalista, autorytet w swojej dziedzinie i krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, z którego opinii i rad korzystałem od czasu wybuchu pandemii. Dziś zdecydowałem, że stanie on na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych. Formalizujemy naszą dotychczasową współpracę i wciąż ulepszamy procedury, korzystając z najlepszych umysłów i źródeł wiedzy, jakie ma do zaoferowania Polska i świat" - napisał szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd pracuje nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia w dobie pandemii.

"Pracujemy bez przerwy nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Liczy się każdy dzień, każdy lekarz, każda wyciągnięta dłoń" - czytamy we wpisie szefa rządu.

Michał Dworczyk: doradcy będą wspierać i w sposób krytyczny oceniać walkę rządu z epidemią

Z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, podkreślił, że grono doradców epidemiologicznych, z krajowym konsultantem ds. chorób zakaźnych prof. Andrzejem Horbanem na czele, będzie w sposób kompetentny i krytyczny patrzyło na działania rządu, "wesprze nas w walce z COVID-19".

Szef KPRM również podkreślił, że prof. Horban od dawna współpracował z Radą Ministrów, a jego zaangażowanie w walkę z epidemią od początku było znaczne.

"Dziś [19 października - przyp. red.] rzeczywiście zostało to sformalizowane, został głównym doradcą. W konsekwencji jego zaangażowanie będzie jeszcze większe" - zaznaczył.

"Współpraca i koordynacja w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i prac rządu w zakresie epidemii będą wspierane przez wiedzę nie tylko pana profesora, ale również wskazanych przez niego współpracowników, którzy wejdą w skład tej rady. To są lekarze, wirusolodzy, osoby z tytułami profesorskimi" - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM poinformował, że pełen skład grupy zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

"Będzie to grono, które w sposób bardzo kompetentny, krytyczny będzie patrzyło na działania (rządu - przyp. red.), doradzało rządowi i wspierało rząd w walce z COVID-19" - wyjaśnił Dworczyk.

