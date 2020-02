Prof. Alicja Chybicka: W Przylądku Nadziei nigdy się nie poddajemy

W 2019 r. w dziedzinie onkohematologii dziecięcej zaszło wiele istotnych zmian” – zaznacza prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka.

Podsumowując ubiegły rok, prof. Alicja Chybicka jako jedno z najważniejszych osiągnięć wymienia uzyskanie akredytacji do stosowania immunoterapii CAR-T u pacjentów pediatrycznych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Przylądek Nadziei to pierwsza klinika w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie prowadzi się to leczenie. „W klinice zapoczątkowaliśmy procedurę zastosowania u dziecka z kolejną wznową ostrej białaczki limfoblastycznej – u którego zawiodły dostępne metody standardowe: chemio- i radioterapia oraz transplantacja komórek macierzystych układu krwiotwórczego – nowej metody genetycznej CAR-T-cells, dającej mu szansę na życie. Polega ona na pobraniu od chorego komórek typu T i metodą inżynierii genetycznej zaopatrzeniu ich w znaczniki, pozwalające je rozpoznać jako wrogie układowi immunologicznemu pacjenta. Komórki nowotworowe mają na swojej powierzchni takie same antygeny HLA jak komórki prawidłowe, co powoduje tzw. tolerancję immunologiczną – nie są przez limfocyty T rozpoznawane i niszczone” – tłumaczy prof. Chybicka.

Ośrodek wrocławski, aktualnie jako jedyny, został wytypowany przez Unię Europejską do prowadzenia tej terapii u dzieci. Pierwsze podanie CAR-T-cells jest przewidziane na 25 lutego 2020 r. „Obecnie komórki dziecka w laboratorium w Stanach Zjednoczonych mają wmontowywany do receptora CAR gen ostrej białaczki limfoblastycznej, by stały się rozpoznawalne dla komórek układu odpornościowego pacjenta” – relacjonuje prof. Chybicka.

Terapię CAR-T zastosowała dr hab. Lidia Gil u pierwszego dorosłego pacjenta w Polsce w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego UM w Poznaniu.

„W Przylądku Nadziei, po wyczerpaniu pierwszej, drugiej, trzeciej, a czasami czwartej linii leczenia, opisanych w protokołach międzynarodowych – szukamy terapii innowacyjnych. Próbowaliśmy stosować przeciwciała monoklonalne, jedno dziecko zostało wyleczone terapią genową, inne z użyciem antysensów. Na temat terapii CAR-T-cells cały świat naukowy ma jak najlepsze zdanie. Mam nadzieję, że choremu chłopcu ocali życie. Co do samej technologii, to rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski obiecał opracowanie jej polskiej wersji w znakomicie wyposażonych laboratoriach UMW. Obecnie koszt wysłania komórek do USA wynosi 1 mln 300 tys. zł” – wyjaśnia prof. Chybicka.

Dodaje, że wystąpiła o sfinansowanie leczenia trójki dzieci (jedno już zmarło) na podstawie procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL), jednak dotąd nie dostała odpowiedzi. „Nigdy się nie poddajemy. Terapią CAR-T-cells zajmuje się świetnie wykształcony (podobnie jak grupa onkologów) zespół transplantacyjny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kałwaka. Jest wśród nich pięciu moich uczniów” – mówi prof. Chybicka.

Plany na 2020 rok? „Będę walczyć o dostęp do innowacyjnych terapii, do nowoczesnej diagnostyki” – podkreśla prof. Chybicka.

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, medycyny paliatywnej, kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.