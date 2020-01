Prezes KRF: Dla wielu pacjentów zabraknie refundowanej opieki fizjoterapeutycznej

Dla wielu polskich pacjentów zabraknie refundowanej opieki fizjoterapeutycznej. Z powodu nierentowności zamykane są oddziały rehabilitacyjne w całym kraju – wskazuje prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

15 stycznia 2020 r. prezes KRF Maciej Krawczyk wystosował list otwarty, w którym zwraca uwagę na kryzysową sytuację w polskiej rehabilitacji.

Zdaniem prezesa KRF w 2020 r. dla wielu polskich pacjentów zabraknie refundowanej opieki fizjoterapeutycznej. iStock

Prezes KRF: Z powodu nierentowności zamykane są oddziały rehabilitacyjne w Polsce

Zdaniem Macieja Krawczyka w 2020 r. dla wielu pacjentów zabraknie refundowanej opieki fizjoterapeutycznej, ponieważ może zniknąć nawet ok. 40-50 oddziałów rehabilitacyjnych z ok. 1570 działających oraz ponad 100 podmiotów świadczących refundowane usługi fizjoterapeutyczne z ok. 5100 dzisiaj świadczących te usługi.

Dramatycznym przykładem - jak wskazał - jest zamknięcie oddziałów rehabilitacji (neurologicznej i ogólnoustrojowej) w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, które przyjmowały małych pacjentów z całej Polski i uchodziły za jedne z najlepszych.

Dodał, że od 1 stycznia 2020 r. oddziały te przestały działać, ponieważ generowały olbrzymie straty.

"Dziś doba pobytu na oddziale stacjonarnym rehabilitacji wyceniona jest na ok. 100 zł. To mniej niż w średniej klasy hotelu, a takiemu pacjentowi poza noclegiem, wyżywieniem trzeba zapewnić fachową opiekę wielu specjalistów, w tym m.in. fizjoterapeutę, psychologa, logopedę. Prosty rachunek pokazuje, iż nie jest to możliwe" - wskazał.

Coraz więcej pacjentów czeka na świadczenia fizjoterapeutyczne

Prezes KRF zaznaczył, że stale rośnie liczba chorych oczekujących na udzielenie świadczeń fizjoterapeutycznych.

"Dziś to już blisko 2 mln osób, w tym dzieci, osoby niepełnosprawne, pacjenci po urazach i zabiegach operacyjnych. W przypadku tych pacjentów oczekiwanie na rehabilitację bardzo negatywnie wpływa na ich stan zdrowia i ogranicza szansę na powrót do sprawności" - napisał w liście otwartym Maciej Krawczyk.

Dodał także, że wskutek tego dochodzi do rozwoju powikłań, których leczenie kosztuje o wiele więcej niż za proces fizjoterapii.

Prezes KRF: Nie widzę woli poprawy sytuacji

Maciej Krawczyk przypomniał, że 19 grudnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła uchwałę w sprawie apelu o podjęcie działań w celu poprawy sytuacji świadczeniodawców realizujących umowy na rehabilitację leczniczą. KRF skierowała ten apel do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Nie widzę woli poprawy sytuacji. Gorzko napiszę, że w mojej ocenie polscy fizjoterapeuci sobie poradzą: na rynku prywatnym istnieje wielkie zapotrzebowanie na nasze usługi i jesteśmy doceniani również poza naszym krajem. Bez opieki pozostaną jednak najsłabsi pacjenci: dzieci, seniorzy i osoby niepełnosprawne" – czytamy w liście otwartym.

Polska rehabilitacja wymaga usprawnienia

Prezes KRF podkreślił także, że polska rehabilitacji wymaga profesjonalnych działań usprawniających "i nie chodzi tu tylko o proste dosypanie pieniędzy" - napisał Maciej Krawczyk.

Dodał także, że z nowymi funduszami powinny przyjść także zmiany organizacyjne.

Pełna treść listu jest dostępna na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

