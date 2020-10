Premier Morawiecki i minister Niedzielski o nowych obostrzeniach: wciskamy hamulec, aby zachować wydolność ochrony zdrowia

"Przyspieszenie w rozwoju pandemii ma charakter wykładniczy" - przyznał minister Adam Niedzielski. Wspólnie z premier zapowiedział nowe obostrzenia: m.in. część szkół przejdzie na nauczanie zdalne lub hybrydowe (w zależności od strefy). Warszawa znalazła się w strefie czerwonej.

Premier Mateusz Morawiecki nie uczestniczył w konferencji osobiście – połączył się zdalnie. Zapewnił, że rząd koncentruje wszystkie wysiłki na walce z COVID-19. Nadrzędnym celem rządowej koncepcji jest ochrona seniorów, którzy ze względu na wiek znajdują się w grupie ryzyka. Drugim celem, jak wskazał premier, jest utrzymanie wydolności systemu ochrony zdrowia. Trzeci to ograniczenie strat dla gospodarki.

„Albo lockdown, albo brak obostrzeń? Jest też trzecia droga, droga zdrowego rozsądku: czyli zachowanie pewnych obostrzeń bez lockdownu. Aby ta strategia zadziałała, wszyscy musimy stosować się do restrykcji. (…) Chcemy wdrażać obostrzenia, które ochronią nas przed koronawirusem, ale tak aby ograniczyć straty dla gospodarki” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że jest wdzięczny wszystkim medykom za pracę w zwalczaniu pandemii - był to jego komentarz do kontrowersyjnych słów wicepremiera Jacka Sasina.

Podstawowe zalecenie to ograniczenie wychodzenia z domu: jeśli ktoś może pracować zdalnie, jak podkreślił premier, powinien się na to zdecydować. Dziś mobilność społeczna wróciła do poziomu sprzed pandemii, czego efektem jest gwałtowny wzrost zakażeń i zachorowań. Premier zaapelował o ograniczenie aktywności społecznej i towarzyskiej.

Przedstawił też nowe obostrzenia, które będą obowiązywały w strefach żółtych i czerwonych od soboty 17 października. W obszarze czerwonym znajdą się aż 152 powiaty i miasta, w tym 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. ZOBACZ TAKŻE: Nowa lista powiatów "czerwonych" i "żółtych", objętych obostrzeniami

Nowe obostrzenia w strefie żółtej:

szkoły średnie i wyższe przechodzą w tryb nauczania hybrydowego

działalność gospodarcza punktów gastronomicznych ograniczona do godzin 6-21 (później tylko na wynos)

wesela i imprezy okolicznościowe: maksymalnie do 20 osób (to obostrzenie ma zacząć obowiązywać dwa dni później, 19 października)

zgromadzenie publiczne ograniczone do 25 osób

w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

maksymalnie 1 osoba na 4 m 2 podczas uroczystości religijnych

podczas uroczystości religijnych zawieszenie działalności basenów, siłowni

wydarzenia kulturalne - do 25 proc. udziału publiczności

Nowe obostrzenia w strefie czerwonej:

szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego

pięć osób na jedną kasę w sklepach

zakaz wesel i innych imprez okolicznościowych (od 19 października)

podróż transportem publicznym przy połowie zajętych miejsc

maksymalnie 1 osoba na 7 m 2 podczas uroczystości religijnych

podczas uroczystości religijnych zawieszenie działalności basenów, siłowni

wydarzenia kulturalne - do 25 proc. udziału publiczności

Na razie bez całkowitego zamknięcia szkół

„Szkoły nie generują nowych zakażeń i zachorowań, ale istotnie dzieci przynoszą zakażenia osobom starszym” – przyznał Adam Niedzielski, dodając, że wrzesień to znaczny wzrost mobilności społecznej wraz z powrotem do nauki stacjonarnej.

Premier dodał, że jeśli wzrost zakażeń i zachorowań się utrzyma, rząd rozważa całkowite zamknięcie szkół – również dla najmłodszych uczniów. Podkreślił, że jest to rozwiązanie brane pod uwagę wyłącznie na wypadek bardzo trudnej sytuacji. Na wypadek takiej sytuacji powrócą także zasiłki dla rodziców.

Zwiększenie liczby miejsc dla chorych na COVID-19 w szpitalach powiatowych

„Zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że testujemy granicę wytrzymałości systemu” – powiedział minister zdrowia.

Pracujemy nad tym, aby na poziomie powiatowych szpitali zwiększyć wydajność systemu. W każdym takim szpitalu powstanie izolatka, aby izolować pacjentów podejrzanych o COVID-19” – poinformował Adam Niedzielski.

Dodał, że resort rozważa możliwość budowy dodatkowych szpitali, szczególnie w Małopolsce i województwie mazowieckim.

"Rozważamy dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest optymalizacja regionalna. Będzie to polegało na tym, że kilka szpitali powiatowych w swoim sąsiedztwie będzie dzieliło się funkcjami: jedne będą specjalizowały się w zwalczaniu COVID-19, a pozostałe zabezpieczą potrzeby pozostałych pacjentów. W części szpitali całe oddziały internistyczne zostaną przekształcone w oddziały obserwacyjno-zakaźne. Drugi scenariusz brany pod uwagę to utworzenie w każdym szpitalu powiatowym z oddziałem internistycznym co najmniej 20 proc. łóżek w celu zwalczania COVID-19. (…) Mamy pewną inicjatywę, która na poziomie koncepcji jest realizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny, gdzie rozważamy stworzenie szpitala modułowego” – poinformował.

Jak przyznał, są plany utworzenia przy szpitalach wojskowych placówek polowych, które będą wyposażone główne w stanowiska do intensywnej terapii.

W najbliższym czasie zostanie zwołanie posiedzenie Sejmu, na którym zostaną przyjęte nowe regulacje: ich przedmiotem ma być m.in. ochrona prawna i wyższe wynagrodzenia dla medyków.

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy walczących z epidemią

„Pracujemy nad stworzeniem klauzuli tzw. dobrego samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie. W okresie pandemii błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą karane. (…) Planujemy zwiększenie dodatku do wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu pandemii: będzie on stanowił 175 proc. wynagrodzenia. Medycy narażeni na konieczność odbycia izolacji i kwarantanny otrzymają pełną płatność wynagrodzenia” – poinformował Adam Niedzielski.

Koordynator ratownictwa medycznego uzyska uprawnienie rozstrzygania, drogą decyzji administracyjnej, sporów dot. przyjęcia pacjenta przez placówki medyczne.