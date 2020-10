Premier Morawiecki do protestujących: Niech wasz gniew skupi się na mnie

W obliczu ogromnego wzrostu nowych zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 premier Mateusz Morawiecki poinformował o dalszym rozszerzeniu bazy łóżkowej i zaapelował o przestrzeganie obostrzeń. Odniósł się także do ulicznych protestów i poprosił protestujących o ich wygaszenie. Przyznał, że rozwój pandemii zaskoczył władze swoją siłą.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Podczas wspólnej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym przekształconym w szpital tymczasowy premier Morawiecki, ministrowie Niedzielski i Dworczyk odnieśli się do rekordowego wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Zobacz więcej Premier Mateusz Morawiecki KPRM

„Wiosną zagrożenie było dużo mniejsze, wszyscy zachowywaliśmy dyscyplinę, co pomogło ograniczyć liczbę zakażeń SARS-CoV-2 i zgonów. Dziś, gdy dzienny rekord zakażeń to ponad 20 tysięcy już tak zdyscyplinowani nie jesteśmy. (…) Niech gniew protestujących skupi się na mnie, dotknie mnie, a nie osoby z grup ryzyka np. seniorów za dwa tygodnie” – zaapelował premier.

Jak dodał, obecnie dla chorych na COVID-19 mamy dostępnych 23 tysiące, ale władze przygotowują się na dalszy wzrost zakażeń. Mateusz Morawiecki zaapelował o przestrzeganie zasad izolacji i obostrzeń.

„Wydałem dziś dyspozycję wszystkim wojewodom, aby zwiększali bazę łóżkową, tak aby pod koniec przyszłego tygodnia było dostępnych ok. 30 tysięcy łóżek. (…) Przygotowujemy Polskę na scenariusz bardzo niedobry” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier @MorawieckiM na @PGENarodowy: Żeby jak najlepiej przygotować sie na pandemię, cały czas dostoswujemy nasz system zdrowia do tego wielkiego wyzwania. Dzisiaj mamy dostępne już 23 tys. łóżek, zajętych 14 tys. Cały czas przybywa pacjentów w całej Polsce. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 29, 2020

Minister zdrowia przyznał, że na naszych oczach spełnia się najczarniejszy scenariusz rozwoju pandemii. Dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym nie jest już opcją na przyszłość, ale na teraz. Adam Niedzielski dodał jednak, że choć sytuacja jest dramatyczna, baza łóżkowa nadal jest poszerzana w bardzo szybkim tempie – czego najlepszym przykładem jest właśnie szpital na Stadionie Narodowym.

"Codziennie zwiększamy istniejącą infrastrukturę o około 1000 łóżek. Przygotowaliśmy także nowe rozwiązanie dot. poszerzenia bazy izolatoriów - dla pacjentów, którzy niekoniecznie muszą być leczeni w warunkach szpitalnych" - poinformował Adam Niedzielski.

Liczba miejsc w izolatoriach ma być zwiększona do 10 tysięcy miejsc. Mają one służyć opiece głównie nad pacjentami przechodzącymi infekcję w sposób lżejszy.

"Razem z wojewodami i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji planujemy powiększyć istniejącą bazę izolatoriów z 4 tys. miejsc w najbliższym tygodniu, dwóch do 10 tys. miejsc. I co więcej chcemy bardzo intensywnie zająć się zagadnieniem weryfikowania, którzy pacjenci mogą być przenoszeni, ze szpitali covidowych, bez względu, czy to będzie tak, jak tutaj (na Stadionie Nardowym-PAP) szpital tymczasowy czy szpital tradycyjny, do tych izolatorów" - zaznaczył minister zdrowia.