Prawo w medycynie - nowy newsletter tematyczny "Pulsu Medycyny"

Polecamy nowy newsletter tematyczny "Pulsu Medycyny", przygotowywany przez Marcina Andrzejewicza - radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego, który w przystępny sposób omawia najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy i innych zawodów medycznych, kadry zarządzającej w ochronie zdrowia, a także pacjentów.

Korzystanie z newsletterów tematycznych w dobie epidemii koronawirusa, gdzie dynamicznie zmienia się praktycznie każdy obszar naszego życia, znacznie ułatwia pracę i codzienne funkcjonowanie. Jedna z łacińskich sentencji podkreśla, że wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi. Zamysłem ustawodawcy jest więc nadążenie za zmieniającą się rzeczywistością. Jak trudne zadanie stoi przed tworzącymi prawo, jako prawnik przekonuję się codziennie, dokonując na zlecenie klientów analiz. Sam też, przygotowując stale podsumowania nowych zmian w przepisach, a także wykonując doradztwo w tym zakresie, wiem, jak ważna jest dla Państwa świadomość i pewność otoczenia prawnego. Przepisy wpływają bowiem na prowadzone przez Czytelników zamierzenia, działalności, a także codzienne życie.

Radca prawny Marcin Andrzejewicz, specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego

Newsletter prawny "Pulsu Medycyny", który polecam, zawiera najważniejsze zmiany, które w praktyce dotykają ochronę zdrowia. Znajdą się w nim informacje interesujące pracowników i pracodawców branży medycznej.

Co ciekawe, stan epidemii koronawirusa przyśpieszył udoskonalanie pomysłów związanych z elektronizacją działalności nie tylko świadczeń zdrowotnych, ale też sądów i innych organów, które na co dzień stosują prawo w praktyce. Już w najnowszych przepisach z 14 maja 2020 r. przewidziano, że w stanie epidemii i rok od jego odwołania rozprawę sądową lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Jak będzie to funkcjonować w praktyce, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Mam świadomość, z jakimi problemami stykacie się Państwo na co dzień, a swoją wiedzą, z pomocą redakcji "Pulsu Medycyny", chciałbym się z Państwem na bieżąco dzielić w ramach newslettera.

