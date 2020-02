Prawne ograniczenia w zatrudnieniu innych lekarzy w prywatnej praktyce

Wykonuję specjalistyczną praktykę lekarską i ku mojemu zadowoleniu rozrasta się ona do takich rozmiarów, że nie jestem w stanie sam udzielić świadczeń wszystkim chętnym pacjentom. Chciałbym zatrudnić innego lekarza do pomocy, a także personel pomocniczy do obsługi dokumentacji medycznej i recepcji. Czy mogę to zrobić? Podobny problem ma kolega lekarz dentysta. Ostatnio przekazywał mi, że z tego, co się dowiadywał, nie ma szans, żeby zatrudnić innego lekarza w swojej praktyce. Jaka jest prawda i jakie znaleźć wyjście w tej sytuacji? — pyta zainteresowany lekarz.

Poruszony temat coraz częściej pojawia się w kierowanych do mnie pytaniach, w szczególności od lekarzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją praktykę. Zagadnienie zatrudnienia lekarza przez innego lekarza, który prowadzi praktykę, niewpisaną do rejestru podmiotów leczniczych, powraca co jakiś czas w dyskusjach na temat zmiany art. 53 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [u.z.l. (Dz.U. z 2019 r., poz. 537)]. Ten przepis reguluje tematykę przedstawioną w pytaniu. Wyświetl galerię [1/2] Aby umożliwić bardziej elastyczne prowadzenie działalności, warto zawodowej rozważyć przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot wykonujący działalność leczniczą. iStock Zatrudnienie lekarza w prywatnej placówce - na co pozwalają przepisy? Dominująca wykładnia tego przepisu, którą popieram, przyjmuje, że poza przypadkami wymienionymi w art. 53 ust. 2 u.z.l., lekarz lub lekarz dentysta w ramach indywidualnych praktyk nie mogą zatrudnić innego lekarza nie tylko na podstawie umowy o pracę, lecz także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Literalnie bowiem „zatrudnienie”, o którym mowa w ust. 2 tego przepisu, dotyczy stosunków pracy w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040). Zgodnie z art. 2 tego kodeksu, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Spoglądając jednakże szerzej na funkcje i cel wprowadzenia ograniczeń zatrudnienia przez indywidualną praktykę lekarską, należy skonstatować, że zatrudnienie dotyczy wszelkich form współpracy, to jest umowy o dzieło, świadczenie usług, zlecenie itp. Prawne ograniczenia w zatrudnieniu innych lekarzy są związane z charakterem praktyki lekarskiej, w której udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza odbywa się na własny rachunek i odpowiedzialność. Zatem zgodnie z art. 53 ust. 2, lekarz i lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, lub grupową praktykę lekarską, lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego: stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania przez niego określonego świadczenia zdrowotnego. Natomiast lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami, które mają wykonywać czynności pomocnicze (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło itd.). Kto może przetwarzać dane z dokumentacji medycznej W tym miejscu należy wspomnieć, że zgodnie z art. 24 ust. 2. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 1127), do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione: osoby wykonujące zawód medyczny, inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych. Korzyści z prowadzenia podmiotu leczniczego Co jednak zrobić w przypadku, gdy lekarz z uwagi na rozwój swojej działalności, musi zatrudnić lekarzy/lekarzy dentystów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [u.d.l. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 tekst jedn.)], wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Praktykę zawodową zgłasza lekarz do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską. Żeby natomiast umożliwić sobie bardziej elastyczne prowadzenie działalności, warto rozważyć przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot wykonujący działalność leczniczą. Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.d.l., lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. Z kolei według tego przepisu podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem” (rejestr prowadzi właściwy wojewoda). Oczywiście podmiot taki musi spełnić szereg wymagań, np. przyjąć regulamin organizacyjny czy dostosować pomieszczenia do powszechnie obowiązujących przepisów. Jednakże warto rozważyć tę opcję w kontekście większej elastyczności w możliwościach zatrudnienia innych lekarzy. Postulat Naczelnej Rady Lekarskiej Na marginesie warto podkreślić, że problem poruszony przez pana doktora jest bardzo istotny dla praktyki. Wielokrotnie środowisko lekarskie, w tym organy samorządu podnosiły argumenty co do niezasadności art. 53 u.z.l. Przykładem niech będzie Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 16/19/VIII z 22 marca 2019 r. postulująca poszerzenie kręgu możliwości zatrudnienia o: lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, stażu kierunkowego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, w przypadku prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, stażu kierunkowego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego;

lekarza, lekarza dentystę w celu zastępstwa w przypadku czasowej i przemijającej niezdolności do pracy;

lekarza, lekarza dentystę w celu udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego;

lekarza, lekarza dentystę w celu udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego;

poza przypadkami opisanymi w pkt. 1-3, jednego lekarza, lekarza dentystę w ramach stałej współpracy. Proponowany kierunek, choć oceniany przeze mnie pozytywnie, jeszcze nie doczekał się reakcji ustawodawcy, zatem pierwotne, opisane na wstępie, przepisy w tym zakresie, pozostają niezmienione.

Źródło: Puls Medycyny Podpis: Marcin Andrzejewicz, radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego

