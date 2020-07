Pracodawcy RP: Propozycje Ministerstwa Finansów ograniczą polskim pacjentom dostęp do leczenia

"Projekt pacjentom ok. 1 mld zł przeznaczonych na refundację i przerzuca te koszty na obywateli. Stanowi to realne zagrożenie w zakresie ograniczenia dostępu pacjentów do wielu powszechnie używanych i skutecznych farmakoterapii. Ponadto zmiany te stoją w sprzeczności z przyjętą we wrześniu 2018 r. „Polityką Lekową Państwa 2018–2022” - podkreślają Pracodawcy RP w piśmie do Ministerstwa Finansów.

28 lipca na stronie Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. W pracach legislacyjnych nad projektem został pominięty etap konsultacji publicznych. Projektodawca argumentuje to tym, że przepisy będą dotyczyły wąskiej grupy podmiotów. Pracodawcy RP oceniają to bardzo krytycznie: w ich ocenie projekt ogranicza pieniądze przeznaczane na refundację, a więc jego skutki będą dotyczyły wszystkich polskich pacjentów.

„Zmiana definicji całkowitego budżetu na refundację powoduje de facto uszczuplenie wydatków na refundację o ok. 1 mld zł (koszty leków 75+, RDTL i bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży). Pozostawienie tych pozycji poza całkowitym budżetem na refundację umożliwiłoby Narodowemu Funduszowi Zdrowia wydanie tych środków albo na podniesienie limitu finansowania i tym samym – zmniejszenie kontrybucji pacjentów w koszcie leków w aptece, albo na włączenie nowych cząsteczek do refundacji. Projekt ten więc zabiera pacjentom ok. 1 mld zł z pozycji refundacja i przerzuca te koszty na każdego z nas” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Ponadto organizacja wskazuje, że jedną konsekwencji projektu i uszczuplenia środków na refundację będzie pogorszenie pozycji Polski jako potencjalnego rynku dla biotechnologicznych inwestorów. Dodatkowo według Pracodawców RP projektodawca wprowadził opinię publiczną w błąd, a teraz unika konsultacji społecznych.

„Zmiana określona w przepisach ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 miała być, zgodnie z deklaracją ministra zdrowia, jednorazową zmianą wynikającą z przyznanej dotacji budżetowej do NFZ. Zmiana przedmiotowego rozporządzenia niejako sankcjonuje fakt, iż wydatki na leki 75+ będą także w kolejnych latach również (po zmianie kolejnych przepisów) finansowane z budżetu NFZ. Tym samym warto podkreślić fakt, iż partnerzy społeczni i społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd przez administrację publiczną co do intencji zmian proponowanych w lutym 2020 r.” – wskazują Pracodawcy RP.

