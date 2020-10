"Lekarz nie wystawia pacjentowi w izolacji domowej druku ZUS ZLA, podobnie jak sanepid nie wystawia dla pracodawców decyzji administracyjnej o kwarantannie" - poinformowało PPOZ.

27 października 2020 r. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) wydało komunikat w sprawie wystawiania pacjentowi w izolacji domowej zwolnienia lekarskiego.

PPOZ: lekarz nie wystawia pacjentowi w izolacji domowej druku ZUS ZLA

PPOZ wskazało w nim, że lekarz nie wystawia takiemu pacjentowi druku ZUS ZLA, podobnie jak sanepid nie wystawia dla pracodawców decyzji administracyjnej o kwarantannie.

Informacje te ZUS pozyskuje z Centralnego Systemu EWP, w którym zapisane są dane o obowiązku kwarantanny i izolacji pacjentów - dodało PPOZ.

"Natomiast jeśli pracownik czuje się źle i jest niezdolny do pracy, powinien zgłosić ten fakt pracodawcy, a ten zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do ZUS o wypłacenie zasiłku chorobowego" - poinformowała Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W związku z komunikatem ZUS i po rozmowie z Magdaleną Mazur-Wolak, dyrektor departamentu ZUS, lekarze PPOZ informują, iż dane umieszczone w systemie EWP będą przekazywane na profile pracodawców i przedsiębiorców jako płatników, aby potwierdzić terminy kwarantanny lub izolacji pracownika.

"Pracownik winien zgłosić nieobecność w pracy swojemu pracodawcy. Jeśli czuje się dobrze (jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy), chce pracować, a pracodawca wyraża zgodę na pracę zdalną, wówczas nie występuje o świadczenie chorobowe do ZUS i otrzymuje pełne wynagrodzenie. Natomiast jeśli (z powodu złego stanu) nie może pracować zdalnie, to aby uzyskać wypłatę zasiłku chorobowego z ZUS z powodu izolacji lub kwarantanny, musi poinformować o tym swojego pracodawcę, a ten zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do ZUS o świadczenie chorobowe" - wskazała Bożena Janicka.

