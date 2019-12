PPOZ: bez porozumienia w sprawie warunków zawarcia umów POZ na 2020 r.

Rozmowy w sprawie warunków zawarcia umów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na 2020 r. nie doprowadziły do porozumienia - poinformowało w poniedziałek Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia po spotkaniu w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

PPOZ poinformowało, że spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Adamem Niedzielskim, które odbyło się 30 grudnia nie zakończyło się zawarciem porozumienia.

"Obie strony pozostały przy swoich stanowiskach. Prezes NFZ nie zgodził się na zawarcie umów na wcześniej uzgodnionych warunkach finansowych, głównie na wzrost stawki bazowej od stycznia 2020 do wysokości 13,81 zł. Wyraził gotowość renegocjacji umów najwcześniej na przełomie kwietnia/maja przyszłego roku. W tej sytuacji decyzje co do podpisania umów na przyszły rok zapadną po kolejnym posiedzeniu zarządu PPOZ - oświadczyła prezes PPOZ Bożena Janicka w przesłanym komunikacie.

Z informacji zamieszczonej na stronie NFZ wynika, że porozumienie o warunkach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zostało podpisane z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".

W wyniku uzgodnień z organizacjami zrzeszającymi świadczeniodawców POZ zostały wypracowane dwie wersje rozwiązań dotyczących warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ. Do poniedziałku (30.12) do godziny 10.00 Centrala NFZ czekała na opinie do projektu regulacji.