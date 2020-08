Poznańska AWF szuka ochotniczek do badania dot. insulinooporności

Nabór kobiet do pierwszych w Polsce badań nt. zastosowania treningu obwodowego w terapii insulinooporności rozpoczyna zespół naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – poinformowała uczelnia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku od 25 do 45 lat ze stwierdzoną insulinoopornością i o zróżnicowanej sprawności fizycznej. Insulinoopornością określa się obniżoną wrażliwość tkanek na działanie insuliny - hormonu odpowiedzialnego za regulowanie poziomu glukozy we krwi. Może ona doprowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2.

Zobacz więcej iStock

Zapobiec cukrzycy typu 2

Jeśli poznańskie badania potwierdzą, że trening obwodowy zwiększa insulinowrażliwość tkanek, można będzie stosować go w ramach terapii u osób z insulinoopornością. Pomoże to w przyszłości wielu pacjentom uniknąć cukrzycy typu 2 i miażdżycy naczyń. Badania przeprowadzą naukowcy pod przewodnictwem dr hab. Joanny Karolkiewicz, kierownik Zakładu Żywności i Żywienia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Oprócz specjalistów z poznańskiej AWF biorą w nich udział także naukowcy z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz przedstawiciele Fundacji „Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie”.

Jak przypomniała Dominika Musiałowska, prezes Fundacji „Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie”, problem insulinooporności towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, jednak współcześnie stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla medycyny. „Dawniej nadmierne wydzielanie insuliny i narastająca insulinooporność chroniły człowieka przed długimi okresami głodu. Współcześnie większym problemem dla człowieka cywilizacji Zachodu jest przejadanie się i narastająca fala otyłości aniżeli głodu. Z tego powodu insulinooporność stanowi bezpośredni czynnik zagrażający naszemu zdrowiu” – mówi Dominika Musiałowska.

Poznańskie badania mają wykazać, czy poprawa funkcji motorycznej oraz metabolicznej mięśni szkieletowych pod wpływem treningu fizycznego poprawia insulinowrażliwość tkanek, metabolizm glukozy i lipidów oraz funkcję śródbłonka naczyniowego kobiet ze stwierdzoną insulinoopornością. Trening będzie oparty na ćwiczeniach aerobowych połączonych z ćwiczeniami siłowymi.

Kwalifikacja do programu

Przed przystąpieniem do badań uczestniczki zostaną poddane badaniom lekarskim. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną losowo przydzielone do dwóch grup. Pacjentki z grupy badanej trzy razy w tygodniu przez trzy miesiące wykonywać będą bezpłatny trening siłowo–wytrzymałościowy w systemie obwodowym na urządzeniach sportowych w AWF.

Trening obwodowy o charakterze siłowo-wytrzymałościowym obejmuje m.in. ćwiczenia poprawiające parametry siłowe większości mięśni posturalnych oraz ćwiczenia zwiększające wydolność organizmu. Ćwiczenia wykonywane są w określonej kolejności, bez przerw wypoczynkowych pomiędzy nimi. Podczas treningów będzie także prowadzona edukacja psychodietetyczna i zdrowotna.

Grupa kontrolna natomiast przez trzy miesiące utrzymywać będzie dotychczasowy poziom aktywności fizycznej.

W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku od 25 do 45 lat ze stwierdzoną insulinoopornością.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nieprawidłowa glikemia na czczo to zawsze ważny sygnał alarmowy