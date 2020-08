Poznań pomoże 700 pacjentom ze schorzeniami psychicznymi

Realizowany w Poznaniu program potrwa do końca 2022 r. Niemal w całości finansowany jest z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ (ŚCZP) zapewnia pomoc pacjentom zmagającym się z długotrwałymi i ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy epizody psychotyczne. Centrum oferuje również wsparcie osobom, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, potrzebują pomocy specjalisty lub chcą rozwinąć umiejętności komunikacji czy asertywności.

W ramach ŚCZP Poznań Północ kompleksową pomocą zostanie otoczonych 700 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z powodu tych zaburzeń. Pacjenci skorzystają z usług świadczonych przez ambulatorium i oddział dzienny. W dni wolne od pracy oraz nocami dyżury telefoniczne będą pełnili pracownicy Centrum. Jedną z form pomocy udzielanej przez Centrum pacjentom będą trwające 12 tygodni turnusy.

"Każda osoba, która zgłosi się do punktu, zostanie umówiona na spotkanie z koordynatorem opieki, czyli z psychologiem, który zaplanuje najlepszą ścieżkę powrotu do zdrowia. Może on polecić uczestnictwo w warsztatach, konsultację z psychiatrą lub z pracownikiem socjalnym, może skierować na psychoterapię indywidualną lub grupową" – poinformowały władze miasta.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podało, że środowiskowe centra zdrowia psychicznego dają osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego szansę na poprawę stanu zdrowia. Stworzenie dla nich w Wielkopolsce całej sieci wsparcia ma rozszerzyć dostęp do usług społeczno-zdrowotnych. Wielkopolski samorząd podpisał dotąd cztery umowy na środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Docelowo jest ich 11 – zaplanowano już ich dofinansowanie na łącznie ponad 85 mln zł.

Informacje o punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym dostępne są tutaj sczp-poznanpolnoc.pl/kontakt

